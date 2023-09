"Чандраян-3" е регистрирал земетресения на Луната

С пускаемият модул на индийската мисия "Чандраян-3" вероятно за първи път е регистрирал естествени трусове на Луната. Това съобщи Индийската организация за космически изследвания (ISRO) на страницата си в социалната мрежа X.

Мистериозният Южен полюс на Луната: Ето защо учените са нетърпеливи да го изследват



Според организацията инструментът ILSA - сеизмичното оборудване на спускаемия модул "Викрам", е реагирал на движенията на лунохода, а на 26 август е отбелязал природно събитие - трусове, които вероятно свидетелстват за сеизмична активност.

"Бордовият инструмент за лунна сеизмична активност (ILSA) на спускаемия модул на мисията "Чандраян-3" засече движенията на лунния роувър и други полезни товари. Освен това на 26 август 2023 г. беше регистрирано събитие, което изглежда естествено. Източникът на това събитие се изследва", се посочва в изявлението на ISRO.

Индия разпространи кадри, показващи маневри на лунохода "Прагиян" (ВИДЕО)

Индийската организация за космически изследвания публикува и графика, която показва реакцията на ILSA на движението на лунохода. По-рано ISRO отбеляза, че основната мисия на инструмента е да измерва вибрациите на лунната почва, причинени от естествени трусове, удари (например метеорити) и други причини.

Chandrayaan-3 Mission:

In-situ Scientific Experiments



Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere - Langmuir Probe (RAMBHA-LP) payload onboard Chandrayaan-3 Lander has made first-ever measurements of the near-surface Lunar plasma environment over the… pic.twitter.com/n8ifIEr83h