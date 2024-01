Изгубени в Космоса след проблемите на "Перигрин": ДНК на актьори и останки на американски президенти

С лед успешното изстрелване на 8 януари светът наблюдава първата в историята частна американска мисия за кацане на Луната. За съжаление, изглежда е доста сигурно, че оборудването на НАСА за търсене на воден лед и изследване на лунната почва, както и няколко други полезни товара от седем различни страни, няма да стигнат до Луната.

Космическият кораб се сблъска с проблеми малко след като излезе от земната атмосфера. Той бе неспособен да насочи слънчевите си панели към Слънцето. "Астроботик" (Astrobotic) вече потвърди, че няма "никакъв шанс" за меко кацане на Луната.

„Текущата хипотеза на "Астроботик" относно аномалиите в задвижването на космическия кораб "Перигрин" (Peregrine) е, че клапанът между хелиевия компресор и окислителя не е успял да се затвори“, каза компанията в изявление.

Time is running out for Peregrine One! NASA-backed spacecraft carrying JFK's DNA will only survive for 40 HOURS - as the team behind it says the goal is now to get 'as close to the moon as possible' | Daily Mail Online https://t.co/liF3ipaEQu