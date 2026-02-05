България

България в Топ 20 в света по бизнес среда

Страната ни е лидер в ЕС по бизнес стимули, втора по данъци

5 февруари 2026, 08:11
България в Топ 20 в света по бизнес среда
Източник: iStock

Б ългария заема 18-о място в света и 10-а позиция в Европа сред 125 държави в тазгодишното издание на Innovators Business Environment Index (IBEI) 2026, изготвен от „СтаръпБлинк“ (StartupBlink) и публикуван в края на януари. Общият резултат на страната е 73,631 точки, което ѝ отрежда най-добрата позиция в Югоизточна Европа, съобщи Pariteni.bg.

Сред европейските държави пред България в класацията са Великобритания (3-то място с 93,9 точки), Швейцария (4-то място с 86,901 точки), Нидерландия (7-мо място с 85,715 точки), Естония (10-то място с 78,997 точки), Швеция (12-то място с 77,012 точки), Люксембург (13-то място с 76,136 точки), Ирландия (14-то място с 75,448 точки), Кипър (15-то място с 74,630 точки) и Белгия (16-то място с 74,409 точки).

В доклада към IBEI 2026 България е определена като лидер в Европейския съюз по бизнес стимули. По този показател страната е класирана на пето място в света и на първо в ЕС, въз основа на анализа на фискалните и финансовите условия.

България е също първа на Балканския полуостров и втора в Централна и Източна Европа по обща оценка за бизнес средата, изпреварвайки съседните икономики в региона. Представянето ѝ в IBEI 2026 е по-добро и в сравнение с резултата, присъден в другия индекс на „СтаръпБлинк“ за 2025 г. – Global Startup Ecosystem Index.

Страната заема предна позиция и в категорията „Данъчно облагане“, където е класирана на второ място в ЕС. В доклада се посочва, че България има потенциал за допълнително подобрение в категорията „Регулация и управление“.

По показателите „Лихвен процент и достъп до кредит“, „Корпоративен данък“ и „Данък върху доходите на физическите лица“ България е сред най-добре представящите се 25 процента от държавите в индекса, което има съществен принос за цялостния ѝ резултат.

В заключение авторите на доклада отбелязват, че бизнес средата в България се характеризира с благоприятни данъчни условия, достъпност на кредита и наличие на стимули, които подпомагат заемането на силна регионална позиция. Подчертава се и наличието на регулаторна яснота, отвореност към чуждестранни предприемачи и активна институционална подкрепа за развитието на предприемачеството.

Според доклада „тези условия обясняват защо страната продължава с доброто си представяне в привличането на интереса на нарастваща общност от глобално ориентирани бизнеси“.

Местни партньори на „СтаръпБлинк“ от българската стартъп екосистема са „Витоша Венчър Партнърс“ (Vitosha Venture Partners) и „Ендевър България“ (Endeavor Bulgaria).

С резултат от 73,631 точки България изпреварва Финландия (19-о място с 73,393 точки), Дания (20-о място с 72,945 точки), Норвегия (21-о място с 72,388 точки), Литва (22-о място с 71,981 точки) и Германия (23-о място с 71,922 точки). Съседните Румъния и Гърция са класирани съответно на 25-о място със 70,448 точки и на 33-о място с 67,621 точки, докато Сърбия е 50-а, а Северна Македония – 51-а.

Първите десет места в глобалната класация за 2026 г. заемат САЩ (100,000 точки), Сингапур (99,145 точки), Великобритания (93,900 точки), Швейцария (86,901 точки), Обединените арабски емирства (86,222 точки), Канада (86,144 точки), Нидерландия (85,715 точки), Япония (83,644 точки), Саудитска Арабия (82,880 точки) и Естония (78,997 точки).

Източник: Pariteni.bg    
Innovators Business Environment Index 2026 България Бизнес среда Предприемачество Данъчно облагане Бизнес стимули Достъп до кредит Югоизточна Европа StartupBlink Класация
Последвайте ни
Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

България в Топ 20 в света по бизнес среда

България в Топ 20 в света по бизнес среда

Празник днес имат хората, чиито имена значат

Празник днес имат хората, чиито имена значат "добър"

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хиляди евакуирани в Испания и Португалия заради бурята "Леонардо"

Хиляди евакуирани в Испания и Португалия заради бурята "Леонардо"

Свят Преди 1 минута

Стихията блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Свят Преди 1 час

Отделът за счетоводство ще бъде закрит, а отделът за новини от района на Вашингтон и редакционният персонал ще бъдат преструктурирани

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

Промените в Изборния кодекс влизат на второ четене в пленарната зала

България Преди 1 час

От "Възраждане" предлагат ограничаването на броя на секциите за гласуване в страни извън ЕС до 20

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Свят Преди 1 час

Посещението ѝ е по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

Любопитно Преди 1 час

Крал Джордж III царува почти 60 години, третият най-дълъг период в британската история

<p>Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години</p>

Проучване: Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години

Свят Преди 1 час

Колоректалният рак върви срещу тенденцията, като скача от "пета по честота причина за смърт от рак в началото на 90-те години до първа през 2023 г."

.

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Любопитно Преди 1 час

През 1947 г. тайна съветска изпитателна база провежда експерименти върху съня

Код Червено: Опасни валежи в части от България в четвъртък

Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

България Преди 2 часа

Вижте къде ще вали дъжд и къде сняг

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Зеленски обяви украинските жертви във войната с Русия

Свят Преди 9 часа

Според Зеленски "интересът на Путин е да унижи Европа"

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

България Преди 10 часа

За първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Свят Преди 10 часа

Така Дмитриев отговори на заплахата Полша да разследва връзките на Епстийн с Русия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Свят Преди 10 часа

Заподозреният за нападението е гръцки гражданин, живеещ в Германия

Създават Туристически гаранционен фонд

Създават Туристически гаранционен фонд

България Преди 10 часа

Законопроектът цели по-добра защита на потребителите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

България Преди 11 часа

Близо 700 са сигналите, получени за две години и половина

Намушкан човек на улица в Стара Загора

Намушкан човек на улица в Стара Загора

България Преди 11 часа

Задържан е 17-годишен младеж

Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

България Преди 11 часа

Лифтът не работи заради вятъра

Всичко от днес

От мрежата

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Кой празнува имен ден на 5 февруари и каква е историята зад датата

Edna.bg

Дневен хороскоп за 5 февруари, четвъртък

Edna.bg

A Bola: Веласкес отново остана без трофей

Gong.bg

Левски продължава да чака Кареасо

Gong.bg

Червен код за значителни валежи в Смолян и Кърджали

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс - на второ четене в пленарната зала

Nova.bg