Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

Р еформа в Наказателния кодекс за противодействие на педофилията и на различните видове сексуални посегателства срещу деца и младежи е подготвена от Министерството на правосъдието, съобщи на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев.

След края на редовното правителствено заседание той каза, че е подготвен законопроект, публикуван за обществено обсъждане и консултации, който предстои да бъде одобрен в Министерския съвет.

Близо 700 са сигналите, получени за две години и половина, за различни посегателства срещу деца. От тях 434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца, 64% от пострадалите са деца на възраст до 14 години - това са около 290 български деца. В 80% от случаите става въпрос за престъплението блудство, допълни министърът в оставка.

По неговите думи в министерството са направили много сериозен анализ на европейското законодателство, във връзка и с препоръки на Европейската комисия, и вече е факт за обществени консултации реформа в три направления. Георгиев каза, че се измества, на първо място, давността, която в момента тече от момента на извършване на престъплението. Измества се началният момент на давността от навършването на пълнолетие и така се увеличава драстично, с десетилетия възможността да бъдат разследвани такива случаи предвид тяхната сложност, страха, стигмата и други фактори, които препятстват навременното докладване за такива случаи.

На второ място, от Министерството на правосъдието предвиждат по-тежки наказания, когато жертвите са деца до 10 години. Принципът, залегнал в промените, по думите на Георги Георгиев е, че колкото по-малко е детето, толкова по-голяма е обществената опасност на престъплението и затова толкова по-строго е и наказанието. Предвижда се затвор до 15 години, когато престъплението е извършено върху деца до 10-годишна възраст.

Министърът в оставка съобщи още, че, след много внимателен анализ, консултации с академичните среди, с магистрати, със съдии, с прокурори, се предвиждат допълнителни увеличения на наказанията, но и нови квалифицирани състави. Дават се повече възможности съдиите да приложат закона в неговата цялост и неговата строгост, от една страна, като за по-тежките престъпления срещу деца, делата се "качват", като първа инстанция, в окръжните съдилища, където ще се разглеждат от трима съдии, а не в районните съдилища, където се разглеждат от един съдия и двама съдебни заседатели, които много често нямат юридическо образование, каза Георги Георгиев. Той изрази надежда в рамките на следващите две седмици промените да бъдат приети от Министерския съвет.

Георги Георгиев каза още, че е от изключително значение да бъдат окуражавани близките на жертвите да търсят навременна помощ, да сигнализират за такива престъпления, за да могат те да бъдат разкрити. Предвидени са обучения на съдиите, прокурорите и разследващите полицаи, за да могат да повишават своята квалификация и да има решителен, адекватен и достатъчно агресивен отпор на тези престъпления.

Правосъдният министър в оставка посочи, че според анализите е много трудно превъзпитанието на човек, осъден за педофилия, поради което и високите наказания, и новата правна рамка ще бъдат ефективен способ за защита на най-малките и уязвимите, на които държавата дължи защита и по Конституция.