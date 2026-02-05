Американското разузнаване е проверявало машините за гласуване в Пуерто Рико

Е кип, работещ за шефа на разузнаването на президента Доналд Тръмп – Тулси Габард, е ръководил разследване на машините за гласуване в Пуерто Рико през пролетта на миналата година, съобщиха от офиса на Габард и три източника, запознати с досега непубликуваните събития.

Exclusive: US spy chief Tulsi Gabbard's office investigated voting machines in Puerto Rico last spring, according to sources https://t.co/z1brOb9j1o pic.twitter.com/POg48r9dfJ — Reuters (@Reuters) February 4, 2026

По думите на източниците целта е била съвместно с ФБР да бъдат проверени твърдения, че Венецуела е хакнала машините за гласуване в Пуерто Рико. Те обаче допълват, че разследването не е открило ясни доказателства за венецуелска намеса в изборите на територията на САЩ.

В изявление до Reuters офисът на Габард потвърди, че през май е било проведено разследване, но отрече да има връзка с Венецуела, като заяви, че фокусът е бил върху уязвимостите в електронните системи за гласуване на острова.

Като част от проверката нейният екип е иззел неуточнен брой машини за гласуване в Пуерто Рико, както и допълнителни копия на данни от тях, съобщи говорител на Службата на директора на националното разузнаване (ODNI).

От офиса ѝ посочиха, че изземването на машини и данни е „стандартна практика при съдебно-технически анализ“.

Като отбелязаха, че подобна изборна инфраструктура се използва и на други места в САЩ, от ODNI добавиха: „Бяха открити изключително тревожни практики по отношение на киберсигурността и оперативното внедряване, които представляват значителен риск за изборите в САЩ.“