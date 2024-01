"Реквием": "Хъбъл" засне експлозия на свръхнова

М асивни клъстери от галактики изкривяват пространство-времето до такава степен, че действат като лещи. Светлината на още по-далечните галактики е изкривена и увеличена, което дава шанс на астрономите да видят детайли по-далеч от обикновено.

Случаят с галактиката MRG-M0138 е особено вълнуващ, тъй като тя се наблюдава от телескопа “Хъбъл”, след като имаше експлозия на свръхнова, която те учените нарекоха “Реквием”. Беше обявено, че “Джеймс Уеб” е забелязал свръхнова през ноември 2023 г. – вълнуваща новина не само за наблюдения на свръхнови, но защото може да ни помогне да разберем повече за разширяването на Вселената. Това посочват експерти цитирани от IFL Science.

Купът от галактики пред MRG-M0138 създава пет различни изображения на галактиката, което означава пет различни изгледа на свръхновата. Светлината поема по различни пътища и по един път отнема много повече време, за да стигне до нас. Смята се, че това изображение на експлозията няма да се появи до 2030 г.

„Когато свръхнова експлодира зад гравитационна леща, нейната светлина достига до Земята по няколко различни пътя. Можем да сравним тези пътища с няколко влака, които напускат гара по едно и също време, всички пътуващи с еднаква скорост и пътуващи към едно и също място. Всеки влак поема по различен маршрут и поради разликите в дължината на пътуването и терена, влаковете не пристигат на уреченото местоположение по едно и също време”, посочват Джъстин Пирел от Научния институт за космически телескопи и Андрю Нюман от Института Карнеги.

