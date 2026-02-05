Хиляди евакуирани в Испания и Португалия заради бурята "Леонардо"

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"

Б урята „Леонардо“, която връхлетя Иберийския полуостров, донесе необичайно проливни валежи в част от Южна Испания и няколко региона на Португалия, предава NOVA.

Стихията наложи евакуацията на няколко хиляди души в Андалусия, блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища.

Spanish and Portuguese authorities braced for the impact of Storm Leo, suspending classes in some areas and warning against travel, just one week after deadly Storm Kristin wreaked havoc across the Iberian Peninsula https://t.co/RsIYee9Y0L pic.twitter.com/vtG1HwMSqW — Reuters (@Reuters) February 4, 2026

Реки и язовири в Испания и Португалия са на ръба на преливането, тъй като новата стихия дойде само седмица, след като бурята "Кристин" отне живота на шестима души и остави хиляди без ток. Почвата в засегнатите райони е пренаситена и не може да поеме нови количества вода. Червен код за повишено ниво на реките е издаден за няколко района на Южна Испания.