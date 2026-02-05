Свят

Хиляди евакуирани в Испания и Португалия заради бурята "Леонардо"

Стихията блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища

5 февруари 2026, 08:27
Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"
Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II

Б урята „Леонардо“, която връхлетя Иберийския полуостров, донесе необичайно проливни валежи в част от Южна Испания и няколко региона на Португалия, предава NOVA.

Стихията наложи евакуацията на няколко хиляди души в Андалусия, блокира железопътния трафик и стана причина за затварянето на много училища.

Реки и язовири в Испания и Португалия са на ръба на преливането, тъй като новата стихия дойде само седмица, след като бурята "Кристин" отне живота на шестима души и остави хиляди без ток. Почвата в засегнатите райони е пренаситена и не може да поеме нови количества вода. Червен код за повишено ниво на реките е издаден за няколко района на Южна Испания.

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция

Мелания: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Всеки пети взима ниска заплата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

