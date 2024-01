Радиолюбител се свърза с МКС с помощта на самоделна антена

Р адиолюбител е осъществил един от най-интересните контакти, разговаряйки с астронавт на борда на Международната космическа станция (МКС) с помощта на самоделна антена.

Радиолюбителят Дъг е осъществил контакт с МКС, докато тя е преминавала над него през юли 2023 г.

"Осъществих многобройни гласови контакти през FM спътниците и ретранслатора на МКС", споделя Дъг канала си в YouTube.

"Винаги съм искал да разговарям с астронавт. Осъществих контакт с МКС и разговарях с Уди Хобург. Беше вълнуващо", посочва той.

Man Makes Contact With The International Space Station Using Homemade Antennahttps://t.co/siCEaumZ2d