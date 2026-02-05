Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

П редупреждения от първа, втора и трета степен – жълт, оранжев и червен код за обилни валежи от дъжд и сняг са издадени за различни области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ.

Жълт код за сняг е обявен за 9 области в страната – София-град, София-област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч и Перник.

Жълт код за дъжд е обявен за 8 области в страната – Габрово, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Шумен, Варна, Бургас и Ямбол.

Оранжев код за валежи от дъжд е обявен за три области – Сливен, Стара Загора и Хасково.

Предупреждението от най-висока степен – червен код за обилни валежи от дъжд е обявн за две области – Смолян и Кърджали.

Съветите на НИМХ при опасно време

При жълт код за сняг: „Бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности“.

При жълт код за дъжд: „Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг“.

При оранжев код за дъжд: „Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг“.

При червен код за дъжд: „Вземете мерки да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг“.

Предупрежденията за опасно време по области за четвъртък (5 февруари) Източник: НИМХ

През следващото денонощие ще бъде облачно. През нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които през деня ще обхванат почти цялата страна. В западните и централните части на Северна България, където ще е тихо, ще има поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Рило-Родопската област, на места в Източна България и централните райони на Стара планина.

Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между -6° и -1°, в южната половина от страната и по Черноморието – между 1° и 6°, в София – около -2°. Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0° и 2°, в останалата част от страната – предимно между 5° и 10°, в София – около 5°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще продължи да се понижава.

В планините ще бъде облачно. Сняг ще вали в районите над 1600-1800 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно и още преди обяд ще започнат валежи от дъжд. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-8°. Температурата на морската вода е 4°-7°, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 37 мин. и залязва в 17 ч. и 45 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 8 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 13 мин. и изгрява в 21 ч. и 56 мин. Фаза на Луната:три дни след пълнолуние.

Прогнозни температури на НИМХ за четвъртък (5 февруари) Източник: НИМХ

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат по-голямата част от страната; отново на места ще са значителни. В северозападните райони остават условията за поледици. Ще духа до умерен южен вятър и повишението на температурите ще продължи – минималните ще бъдат между -2° и 3°, по-високи в Източна България, а максималните – между 8° и 13°, по-ниски в Северозападна България.

В събота ще е предимно облачно, но без съществени валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са между 1° и 6°, а максималните – между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България.