Законопроектът цели по-добра защита на потребителите

4 февруари 2026, 21:35
Създават Туристически гаранционен фонд
Източник: Георги Димитров

П арламентът прие на първо четене промени в Закона за туризма, които предвиждат да се създаде Туристически гаранционен фонд. Измененията, внесени от депутати от „БСП – Обединена левица“, ГЕРБ – СДС и „Има такъв народ“, подкрепиха 110 народни представители, 14 бяха "против", а 57 се въздържаха.

Промените предвиждат вписаните в регистъра по Закона за туризма туроператори да предоставят гаранции при несъстоятелност освен чрез сключването на регламентираната в действащия закон задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, но и чрез банкови гаранции и участие във финансирането на Туристически гаранционен фонд. Законопроектът цели по-добра защита на потребителите при изпадане в несъстоятелност на туроператорите и хармонизира националното законодателство с директивата на ЕС относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. 

Отхвърлено беше предложението на "Възраждане" срокът за предложения между първо и второ четене да бъде 28 дни. 

По време на дебатите Цончо Ганев ("Възраждане") коментира, че в момента се обсъжда един изключително лош законопроект и в същото време изключително важен. Този законопроект беше съсипан в ресорната комисия със становища на бранша и на едно от министерствата, посочи той. Ганев коментира, че в момента се настоява ударно да бъде приет един законопроект, който не става за нищо, после да се преработва. Не можахте да вкарате един законопроект, който да е с одобрението на бизнеса, каза той. 

При провалена почивка: Предлагат фонд да изплаща обезщетения на туристите

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош отбеляза, че след пет години някой най-после се грижи за пътуващия българин. Той коментира, че изключителен успех на този парламент е, че този законопроект е успял да стигне до зала, и призова депутатите да го подкрепят на първо четене. Боршош посочи, че законопроектът преди всичко защитава българина в чужбина и осигурява условия не само да си възстанови средствата, но и да бъде върнат незабавно с осигурено финансиране.

Не сте прав, че има крайни негативни, отрицателни мнения от бизнеса, обърна се министър Боршош към Цончо Ганев. Бизнесът много отдавна иска да намери механизъм, по който секторът да бъде изчистен, и това е начинът, по който го постигаме, посочи той. За първи път гаранционния фонд ще направи разликата между сивия сектор в туризма и тези, които честно, плащайки данъците си, работят, защото регистрацията в гаранционния фонд ще е единственият начин, по който  всички компетентни органи ще могат да проверяват дали един туроператор е в светлата част, обясни министърът. Той добави, че има много дискусионни въпроси, един от които е дали трябва да има и вноска в гаранционния фонд, и застраховка. Друг въпрос бил и начинът на управление на фонда, който ще бъде регулиран с допълнителна наредба.  

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Любен Дилов (ГЕРБ – СДС) коментира, че разбира патоса на "Възраждане", които, по думите му, споделяли виждането, че колкото по-апокалиптична картина представят, толкова по-желани ще бъдат решенията на проблемите, които предлагат. Този закон е за потребителите, подчерта той. Дилов отбеляза, че наскоро е излязла статистика, че всеки трети българин пътува.  

Ивайло Костадинов (ИТН) коментира, че с този законопроект въвеждат отдавна необходимо решение – създаване на Туристически гаранционен фонд. Той посочи, че текстовете трябва да бъдат прецизирани между първо и второ четене, но важното е днес да бъде подкрепена самата философия на законопроекта и от ИТН ще гласуват "за". 

Надя Петрова ("ДПС – Ново начало) посочи, че няколко години се опитват да направят този гаранционен фонд и този път след многократни консултации с бранша са достигнали до един работещ вариант. От "ДПС – Ново начало" ще подкрепим законопроекта, защото с него намаляваме сивия сектор и увеличаваме защитата на потребителите от фалит на туроператорите, добави тя.  

Иван Белчев от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) коментира, че в законопроекта се вижда припокриване между застраховката "Отговорност на туроператора" и новия механизъм. Той посочи, че от ПП – ДБ ще гласуват "въздържал се". Идеята за защита на потребителите и създаването на гаранционен механизъм е необходима, но предложеният текст е непълен, рискува да натовари бизнеса, да увеличи цените на пакетите и сивия сектор, заяви Белчев.   

Лариса Савова от "Величие" каза, че от групата няма да подкрепят законопроекта. Пандемията от ковид показа липсата на работещ механизъм за бърза репатрация и възстановяване на средства при масово отменени пътувания и това беше използвано като основен аргумент за създаване на такъв гаранционен фонд в Европа, посочи тя. Урокът от ковид-кризата се използва, за да се наложи постоянен финансов механизъм, плащан основно от бизнеса. Това е концептуално изкривяване – извънредна криза беше превърната в постоянна тежест, коментира Савова. По думите ѝ, най-силно засегнати ще бъдат малките и регионалните туроператори, които поддържат вътрешния туризъм. 

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Закон за туризма Туристически гаранционен фонд
