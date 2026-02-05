България

Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

Зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев обясни, че решението е взето след установяване на масови практики за заобикаляне на правилата

5 февруари 2026, 08:20

П ромяната в статута на два от ключовите буферни паркинги в София, при метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Стадион Васил Левски“, предизвика вълна от недоволство сред редовните потребители. Тези паркинги вече няма да функционират по схемата „Паркирай и пътувай“, а преминават към стандартен почасов и абонаментен режим.

Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев обясни, че решението е взето след установяване на масови практики за заобикаляне на правилата. Според него много шофьори са купували карти за градски транспорт единствено за да ползват безплатен паркинг в центъра, без реално да ползват услугите на „Метрополитен“.

Новите цени и реакцията на шофьорите

С промяната на режима се въвеждат и нови цени за абонамент. За паркинга при „Джеймс Баучер“ месечната такса е намалена от 184 евро на 140 евро, докато за този при стадиона цената остава 184 евро.

Гражданите обаче са категорични, че това е опит на общината да увеличи приходите си за сметка на работещите в центъра. Екатерина Виткова, която ползва услугата от години, изчисли в ефира на NOVA, че реалното увеличение за честните потребители е огромно.

„Досега срещу 35 лв. на месец за карта за метро получавахме безплатен паркинг. Сега ни искат 280 лв. Това е скок от 800% - осем пъти по-висока цена. Общината ни отнема услуга, вместо да ни дава нова“, възмути се тя.

И постави под съмнение и липсата на прозрачен анализ за броя на нарушенията, на базата на който е взето решението.

Шофьорите предлагат общината да санкционира само тези, които злоупотребяват, чрез проверка на регистрационните номера и реалното им придвижване, вместо да налага общо увеличение на цените за всички.

Според потребителите мярката ще накара много хора да се откажат от буферните паркинги, което ще доведе до още по-голямо претоварване на „Зелена“ и „Синя“ зона в центъра на София.

софия буферни паркинги цени увеличение
