5-те най-големи мистерии от живота на Исус

З наете за непорочното зачатие, учениците, разпятието и възкресението, но има някои аспекти от историята на Исус, които са останали дразнещо двусмислени, загадъчни и мистериозни през хилядолетията.

1. Изгубените години

Библията е ясна за обстоятелствата около раждането на Христос и периода му като учител и чудотворец. Но не казва абсолютно нищо за годините между тях. Последният път, когато виждаме младия Исус в Новия завет, е когато е на 12 години. След това, изведнъж, той е на около 30 години и започва своето служение.

Което повдига въпроса, с какво точно се е занимавал Исус като тийнейджър и млад човек? Най-вероятният (и най-малко сензационен) отговор е, че той просто е работил като дърводелец заедно със земния си баща Йосиф. Всъщност, пасажи в Библията изрично споменават как очевидците са смаяни от това, че един обикновен „дърводелец“ и „син на дърводелец“ проявява чудодейни сили.

Но през вековете са се появили някои доста по- цветни теории за годините на формиране на Христос . Едната е, че е пътувал до Индия, изследвал Хималаите и дори е изучавал индуизъм и будизъм. Друга е, че е дошъл във Великобритания в компанията на богат покровител (и бъдещ последовател), Йосиф от Ариматея.

Подобни сценарии се отхвърлят категорично от сериозните историци и може да се твърди, че ако нещо значимо се е случило през тези години, то би било разказано в Библията.

2. Семейното положение на Исус

От Библията знаем, че Исус е имал майка, (земен) баща и куп полубратя и сестри. Но имал ли е съпруга? В каноничното писание няма нищо, което да го подсказва, но това не е попречило на поколения читатели да се замислят върху въпроса.

Главният кандидат за евентуална съпруга винаги е била Мария Магдалена, една от най-преданите последователки на Исус. В края на краищата, тя е присъствала на разпятието и погребението му, тя е била първият човек, когото той е посетил след възкресението си, и е споменавана в евангелията повече пъти от който и да е от апостолите.

Книги като „Светата кръв“, „Свещеният Граал“ и „Шифърът на Леонардо“ популяризираха теорията, че Мария е била тайната съпруга на Исус, а през 2012 г. светът беше разтърсен от новината за древен папирус с думите: „Исус им каза: „Жена ми““ .

Първоначално смятан за част от апокрифно евангелие, фрагментът сега се разглежда като хитра фалшификация, но спекулациите около личния живот на Исус вероятно ще продължат, докато се чете Библията.

3. Истинският кръст

Реликвите винаги са били огромна атракция за християнските поклонници и малко са толкова почитани, колкото „истинският кръст“ – самото дърво, върху което Христос е страдал и умрял.

Според преданията за истинския кръст , този почитан предмет е преоткрит в Йерусалим през IV век, след като Света Елена, майката на римския император Константин Велики, нарежда езически храм в Йерусалим да бъде съборен и земята под него да бъде разкопана. След този момент навсякъде се появяват предполагаеми фрагменти от истинския кръст – те са били носени в битка, гордо излагани в специални контейнери, известни като реликварии, и дори носени като бижута.

Както иронично е казал теологът от 16-ти век Джон Калвин: „Ако всички парчета, които могат да бъдат намерени, бъдат събрани заедно, те биха направили голям товар за кораб.“

Въпреки че автентичността на истинските фрагменти от кръстове винаги ще бъде обект на дебати, тяхната привлекателност е силна както винаги, като папата дори подарява някои парчета на крал Чарлз III за коронацията му.

4. Появата на Исус

Емблематичният образ на Исус, светлокож, брадат мъж с дълга вълниста коса, не идва от евангелията, които не дават никаква представа за физическия вид на Христос. Всъщност, най-ранните изображения на Исус в изкуството често го показват като гладко обръснат с къса коса, а „стандартният“ външен вид на Христос бавно се е развивал в продължение на няколко века.

Точно след началото на новото хилядолетие, екип, ръководен от Ричард Нийв – експерт по съдебна лицева реконструкция – предприема по-научен подход към загадката. Използвайки културни и археологически данни, включително семитски черепи от 1-ви век, те успяват да реконструират как би изглеждал типичен човек от онова време и място.

Полученият образ на едър, маслиненокож, с широко лице и изпъкнал нос е далеч от стереотипните изображения в западното изкуство и филми. Но истината е, че как е изглеждал истинският Исус е въпрос, на който никой никога няма да може да отговори.

5. Светият Граал

Предметът, известен като „Граал“, първоначално е бил чиния за сервиране, която се появява в средновековен роман за краля на Артур. Но по-късно думата става синоним на чашата на Исус на Тайната вечеря, която Йосиф от Ариматея по-късно използва, за да събира капки от кръвта на Христос при разпятието.

Самата Библия не отдава специално значение на съда за пиене. Той е споменат от авторите на евангелията в разказите за Тайната вечеря и това е всичко. Със сигурност няма предположение, че съдът може да дарява специални сили като вечен живот, а цялата история за Йосиф Ариматейски/хващането на кръв всъщност е измислена от средновековен френски поет на име Робер дьо Борон.

Въпреки че легендата за Граала може категорично да се проследи до произведения на рицарската литература, чашата на Христос никога не е преставала да бъде обект на страхопочитание и очарование както сред вярващите, така и сред невярващите, като дори прословутият нацист Хайнрих Химлер се опитва напразно да я намери през 1940 г.