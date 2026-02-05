Спускането на крал Джордж III към лудостта: История за кралска трагедия

П ървият признак, че нещо не е наред с крал Джордж III, се появява през пролетта на 1765 г. 27-годишният монарх е на трона само пет години, когато се разболява от треска, мъчителна кашлица, внезапна загуба на тегло и безсъние. Наред с тези симптоми се появява нещо неочаквано - забележимо когнитивно увреждане, което предизвиква безпокойство не само сред придворните на краля, но и у самия крал, дотолкова, че е приет закон от парламента за установяване на регентство, в случай че Джордж отново бъде недееспособен по подобен начин. За щастие, кралят бързо се възстановява и законът е отменен.

Мания за насилие

Вторият пристъп на заболяване на Джордж през 1788 г. е далеч по-тежък от първия. Докато преди това Джордж е проявявал леки психически разстройства, този път е поразен от пълномащабна мания. Пребивавайки по това време в замъка Уиндзор, поведението на краля бързо излиза извън контрол. Той става изключително груб с всички около себе си, страда от халюцинации, започва да говори непрестанно безсмислици с часове и започва да прави неподходящи ухажвания на жени, дори прави няколко опита за сексуални посегателства. Той също така получава силни припадъци - конвулсиите са толкова силни, че слугите трябвало да го притискат към пода, за да не се нарани.

„Бесният лунатик“

Семейството и персоналът на Джордж били озадачени. Този любезен, учтив семеен човек се бил превърнал в лунатик. Посетител на Уиндзор бил изумен да види как Джордж заравя пържола в земите на замъка, вярвайки, че тя ще порасне в говеждо дърво; друг видял краля да се опитва да се ръкува с дъб, вярвайки, че това е кралят на Прусия.

Робърт Гревил, конярът на Джордж, бил един от многото, които наблюдавали отблизо странното поведение на краля. В дневника си Гревил си спомня как Джордж прекарал Коледа през 1788 г.:

„По това време той беше сложил част от завивките си под леглото си – беше свалил нощната си шапка и беше сложил калъфка за възглавница около главата си, а възглавницата беше в леглото с него, което той нарече принц Октавий, който, както каза, щял да се роди на този ден“.

Ограничен до двореца Кю

Джордж е преместен от апартаментите си в Уиндзор в Дъч Хаус, разположен в имота на отдавна разрушения дворец Кю в Лондон. Там лекарите му се опитват, но не успяват, да го излекуват от лудостта му с няколко лечения, които днес бихме сметнали за форма на мъчение. Те включват нанасяне на прахове, съдържащи арсен, върху кожата на краля, за да я изгорят и да се появят мехури, гладуване и потапяне в леденостудена вода. На краля са давани и еметици, за да го накарат да повърне, и слабителни, за да му причинят диария. Всички тези лечения са имали за цел да „извадят“ лудостта на краля и да го възстановят. Не е изненадващо, че те не са проработили.

„Грешни глави“

Извън себе си от тревога, кралица Шарлот се обърнала към Франсис Уилис. Уилис бил провинциален лекар и духовник, който привлякъл националното внимание, след като успешно лекувал тогава известни като „грешни“ в собствената си частна психиатрична болница в Линкълншир. Уилис вярвал, че коренната причина за психичните заболявания е прекомерната възбуда. Той възнамерявал да излекува краля, като стриктно контролира поведението му.

Сурови лечения

Когато Джордж беснеел, бълнувал и нападал прислужниците си, Уилис заповядал на кралските слуги да му запушат устата и да го сложат в усмирителна риза. Той бил оставен така, мятайки се наоколо и издавайки неразбираеми звуци, докато не се измори и не се успокои. Когато кралят се държал добре, той бил възнаграден, като му било позволено да се вижда с членове на семейството си. Когато се държал лошо, отново го слагали в усмирителната риза. Дори времето за хранене се превърнало в упражнение с морков и тояга. Когато Джордж бил лош, той ядял размачкана храна с дървена лъжица; когато бил добър, му било позволено да използва прибори за хранене.

Възстановяване

Кралят бавно започва да се възстановява под грижите на Уилис, макар че е спорно дали методите на лекаря са допринесли за неговото възстановяване. До 1789 г. Джордж се връща напълно към нормалното си състояние. Възстановяването му е благословено облекчение за министър-председателя Уилям Пит Младши, който се опасява, че регентството на сина на Джордж - който е предпочитал съперника на Пит, Чарлз Джеймс Фокс от вигите - ще доведе до падането на неговото правителство.

За участието си във възстановяването на краля, Уилис получава 1500 паунда годишно в продължение на двадесет и една години. Уилис се завръща в Линкълншир и открива лудница в Шелингторп Хол, където повече пациенти могат да бъдат лекувани с неговите - за времето си - авангардни техники.

Рецидив

Уви, възстановяването на краля не трае дълго. През 1801 г. и отново през 1804 г. той претърпява нови рецидиви и отново е затворен в Холандската къща. Той се възстановява и от двата рецидива, но е ясно, че психическото и физическото здраве на краля се влошава.

Последният удар дошъл през 1810 г. Вече почти напълно сляп поради катаракта, кралят претърпял последен катастрофален психически срив, който го оставил трайно луд. През последните десет години от царуването си той представлявал тъжна и самотна фигура - скитал по коридорите на замъка Уиндзор, призрачна фигура, облечена в мръсни дрехи с дълга развяваща се брада. Когато любимата му съпруга Шарлот починала през 1818 г., Джордж нямал представа коя е тя и не я оплаквал.

Смърт

Крал Джордж III умира на 29 януари 1820 г. на осемдесет и една години. Той управлява шестдесет години и до ден днешен остава най-дълго управлявалият монарх от мъжки пол в британската история. Само племенницата му Виктория и потомката му Елизабет II ще управляват по-дълго.

Какво не беше наред с крал Джордж III?

Крал Джордж III царува почти 60 години, третият най-дълъг период в британската история. Той беше не само уважаван и старателен монарх, но и изключително популярен сред широката общественост, както и в политическия елит.

Въпреки това, доста несправедливо, сега той е запомнен най-вече като кралят, който загуби Америка и полудя. Интересът към неговата лудост доведе до измислени изображения както на сцената, така и на екрана, най-вече известната дългогодишна пиеса на Алън Бенет „Лудостта на крал Джордж“ .

Какво точно е причинило болестта на Джордж, е предмет на научни и исторически дебати от векове. Разглеждаме водещите теории за неговата лудост, за да видим дали някоя от тях съдържа известна доза истина.

Дисбаланс на хуморите

Първите признаци, че Джордж страда от нещо, се появяват в средата на двайсетте му години, когато започва да се държи странно след пристъп на треска. Той бързо се възстановява и всичко е забравено. Следващият му рецидив обаче, който настъпва едва на 50 години през 1788 г., довежда до това, че кралят изпада в това, което е описано като „пълноценна мания“ .

Приветливият, симпатичен и учтив монарх се превърнал във все по-ирационален човек, който постоянно страдал от халюцинации и силни припадъци. Сред лекарите му било убеждението, че Джордж страда от дисбаланс на четирите телесни течности. Тази медицинска система твърдяла, че човешкото тяло е съставено от четири жизненоважни течности - кръв, храчки, жълта жлъчка и черна жлъчка. Хармоничният баланс между тях е равносилен на здраво тяло, докато дисбалансът причинява заболяване.

Предвид примитивното разбиране за психичното здраве през XVIII в., Джордж е бил подложен на мъчителни методи на лечение с надеждата да „извлече“ лудостта си и да възстанови баланса на четирите си хумора.

Разбира се, никое от леченията не е проработило, но кралят в крайна сметка се е възстановил до следващата година. Това обаче не е било дълготрайно и по-нататъшните рецидиви през следващите години доведоха до допълнително влошаване на психическото и физическото здраве на Джордж, докато той не беше обявен за трайно луд.

През последните 10 години от царуването му синът му, бъдещият Джордж IV, е официално обявен за принц-регент и управлява като фактически лидер.

Порфирия

През XIX в. теорията за микробите за болестите е приета като научна причина за много заболявания. Идеята за четирите телесни течности е опровергана и затова болестта на Джордж отново е подложена на дебат.

В средата на 60-те години на миналия век д-р Ида Макалпайн и д-р Ричард Хънтър предлагат нова теория за лудостта на Джордж. Американските майка и син са психиатри и са прекарали часове в изучаване на обширните медицински досиета на Джордж.

Те заключиха, че той вероятно е страдал от порфирия, рядко генетично заболяване, което засяга способността на организма да произвежда хемоглобин. Няколко симптома на заболяването сякаш съвпадат с тези, от които е страдал Джордж, включително безсъние, стомашни болки, халюцинации и обезцветена урина.

Теорията се разпространява и скоро е широко приета като медицинска причина за заболяванията на Джордж. Анализ на косата на Джордж през 2005 г. открива високи нива на арсен, което може да е предизвикало появата на порфирия.

Биполярно разстройство

Съвсем наскоро изследователи от университета „Сейнт Джордж“ в Лондон опровергаха аргумента за порфирия и вместо това предположиха, че Джордж страда от психично състояние, известно като биполярно разстройство.

След като прегледал хиляди ръкописни писма на самия Джордж III, изследователският екип забелязал закономерност. Когато кралят се чувствал зле, изреченията му били много по-дълги, той се повтарял и използвал по-сложен език. Такива симптоми се наблюдават при хора, преживяващи „маниакалната фаза“ на биполярно разстройство. Съвременни сведения също потвърждават свръхактивните, еуфорични настроения, към които Джордж бил склонен, което отново подкрепя теорията за биполярното разстройство.

Що се отнася до обезцветената урина, изследователите смятат, че е причинена от лекарство, предписано на Джордж, наречено генциан виолет, за което е известно, че оцветява урината в синкаво/лилаво.

В последните си години Джордж развива деменция. Това, в комбинация с тежко биполярно разстройство, обяснява трайното му безумие.

Въпреки че аргументът за биполярното разстройство набира все по-голяма популярност през последните години, може никога да не успеем да кажем със сигурност какво точно е причинило лудостта на Джордж.

Наследството на един популярен крал

Каквато и да е била причината за лудостта на Джордж, приживе той е бил много популярен крал. Далеч от лудия монарх и тиранин на американското въображение, Джордж е бил мъдър, справедлив и популярен монарх, чиято подкрепа и популяризиране на Великобритания, изкуствата и науките по време на управлението му го правят сред най-просветените и далновидни крале в Европа. Фактът, че е бил поразен от болест, която днес би могла да бъде лекувана с лекарства и когнитивно-поведенческа терапия, е трагично следствие от живота му в по-малко осведомена и по-безгрижна епоха.

