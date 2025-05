21-годишният Роман Лавринович, украински гражданин от Сиденхам, югоизточен Лондон, е обвинен в три палежа с намерение да застраши живота, след пожари в два имота и една кола, свързани с британския премиер сър Кийр Стармър. Според информация на столичната полиция той ще бъде изправен пред Уестминстърския магистратски съд в петък, 16 май, съобщи SkyNews.

Пожар след пожар в имоти, свързани с Киър Стармър – заподозрян е задържан

Разследването, водено от командването за борба с тероризма на столичната полиция, бе предприето поради връзката със сър Кийр Стармър. Службите за спешна помощ бяха извикани рано в понеделник след пожар в къща в Кентиш Таун, северен Лондон, където семейството на Стармър е живяло преди да стане премиер. Докладвани са щети на входа на дома, но няма пострадали.

A Ukrainian national, Roman Lavrynovych, 21, was charged with three counts of arson with intent to endanger life linked to Keir Starmer.



So, Keir is sending £ BILLIONS to Ukraine to fight an UNWINNABLE War...

Whilst Ukrainian nationals are firebombing his home in the UK...

🤣🇺🇦 pic.twitter.com/zzxB9C9a3q