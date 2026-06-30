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Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

13-годишното ѝ дете е било отхвърлено на близо 15 метра от силата на взрива

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 20:51
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С ъпругата на украински олигарх се бори за живота си в болница, след като крайниците ѝ са били ампутирани. Тя се опитала да защити детето си от експлозия пред дома им в Монако.

56-годишната Анна Ермолаева, 58-годишният Вадим Ермолаев и техният син Давид са получили множество рани от шрапнели в понеделник вечерта, след като раница, пълна с гайки и болтове, е експлодирала във фоайето на жилищния им блок в Монако, предава "Дейли мейл".

Позовавайки се на източник, близък до случая, "Фигаро" съобщи, че 13-годишното дете е било отхвърлено на близо 15 метра от силата на експлозията. 

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Ермолаева е лекувана в болница в Ница, каза Кристоф Мирманд, държавният министър на Монако, пред френска телевизия във вторник.

Съпругът и детето ѝ са претърпели по-леки наранявания, но остават в болницата, добави Мирманд.

Вероятният нападател е заснет да обикаля около сградата преди експлозията.

Бомбата избухнала, когато семейството влязло във входа около 21:00 часа вечерта.

Ермолаев натрупва богатството си след разпадането на Съветския съюз, като си създава огромен брой врагове, откакто бяга от родната си Украйна преди около десетилетие. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции срещу олигарха през декември 2023 г., тъй като бизнесът му с вина в окупирания Крим все още работи с Русия.

Ермолаев е и съсобственик на естонска банка, чийто лиценз беше спрян от Европейската централна банка през март 2018 г. за "систематично нарушаване на законодателството за борба с прането на пари".

Най-големият син на Ермолаев, 36-годишният Артур, беше арестуван от полицията в Кипър в края на 2025 г. след твърдения, че и той, и баща му печелят милиони от кол центрове, мамили граждани на ЕС. И двамата Ермолаеви ​​отричат ​​всякакви нарушения, като казват, че всичките им бизнес дейности са законни.

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Ермолаев е създател на изключително успешната компания Alef Group. През последните години семейството живее луксозно в Монако, където се радва на голяма популярност. Той също така притежава суперяхта, плаваща под украински флаг, и вила с висока степен на сигурност в близкия Сен Жан Кап Фера.

Олигархът коментираше, че украинската данъчна система е "много несправедлива" и това го е накарало да приеме кипърско гражданство през 2019 г.

Редактор: Николай Киров
Източник: Daily Mail    
Монако Бомбен атентат Украински олигарх
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