Принц Уилям с извънредно изявление след „апокалиптичен“ пожар

П ринцът на Уелс отправи сърдечни благодарности към служителите на спешните служби, които се отзоваха на горския пожар в Стоърбридж, унищожил десетки къщи.

44-годишният бъдещ крал сподели думите си в официалния си акаунт в Инстаграм, който управлява съвместно със съпругата си, принцесата на Уелс, броени часове след като огромните пламъци, описани от някои като „апокалиптични“, преминаха през регион Уест Мидландс, пише списание Hello!.

„Благодаря на пожарникарите, спасителите и доброволците, които се борят с горските пожари в цялото Обединено кралство. Мислите ни са с всички засегнати, особено с тези, които са загубили домовете си, както и с хората, които работят неуморно, за да защитят общностите, домовете и природата“, написа Уилям.

Съобщението на принц Уилям Източник: Instagram

Според информациите 19 къщи са били унищожени в Стоърбридж, а други 18 са повредени, след като пожарът се е разпрострял на площ от над 2000 декара.

Пожарната служба на Уест Мидландс съобщи, за повече от 100 пожарникари, които са се отзовали на пожара в четвъртък. Той е започнал от близки тревни площи, преди да достигне до местните домове.

В петък правителството обяви и забрана за еднократните барбекюта, докато милиони хора в Англия и Уелс получиха предупреждение на мобилните си устройства за „много висок риск от горски пожари в цялата страна“.

Думите на Уилям последваха изявление на министър-председателя Анди Бърнам, който заяви, че е в контакт с местните лидери в Уест Мидландс, докато пожарникарите продължават да овладяват няколко горски пожара в региона.

„Ужасно е да се види как домове и общности в цялата страна са засегнати от пожари тази вечер, докато горещата вълна продължава. Мислите ми са с всички засегнати, особено с тези, които са ранени или принудени да напуснат домовете си, както и с пожарникарите, които са отведени в болница. В контакт съм с местните лидери (включително кмета на Уест Мидландс Ричард Паркър) и ще разговарям със спешните служби на терен, докато те продължават действията си.

Нашите пожарникари работят при изключително трудни условия и рискуват живота си, за да пазят останалите. Огромно благодаря на тях и на всички, които подкрепят усилията тази вечер. Моля ви, останете на безопасно място и следвайте техните съвети“, каза той в изявление.