Коя е планината по-висока от Еверест

М арс, четвъртата планета от Слънцето, отдавна е завладял човешкото въображение и научно любопитство. Сред многобройните му геоложки чудеса е Олимп Монс (Olympus Mons) - колосален щитовиден вулкан, който е най-високата планина в нашата Слънчева система. Издигайки се на височина над 21,9 км, измерена от лазерния алтиметър на Mars Orbiter (MOLA), Олимп Монс е приблизително два пъти и половина по-висок от Еверест, най-високия връх на Земята над морското равнище.

(Видеото е архивно: НАСА търси доброволци, които да живеят година в условия като на Марс)

Размерът на Олимп Монс е зашеметяващ. Диаметърът на основата му е около 600 км, което се равнява приблизително на площта на щата Аризона. Калдерата на върха на планината, представляваща комплекс от шест припокриващи се кратера, е с размери около 60 на 80 км, което я прави един от най-големите открити вулканични обекти. Този гигантски вулкан превъзхожда всички земни аналози и е свидетелство за уникалните геоложки процеси, протичащи на Марс.

