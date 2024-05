Непалски алпинист покори Еверест за рекордния 29-и път

Н епалският алпинист Ками Рита Шерпа изкачи Еверест за 29-и път, с което подобри собствения си рекорд, предаде АФП.

„Ками Рита достигна върха тази сутрин и постави нов рекорд", съобщи Мингма Шерпа от Seven Summit Treks, организатор на експедицията.

Шерпа е планински водач от над две десетилетия, известен още като „Човекът Еверест“. За първи път изкачва 8 849-метровия връх през 1994 г.

Оттогава той изкачва Еверест почти всяка година, като води клиенти. Не е ясно дали при днешния рекорд е имал спътник.

His name is Kami Rita Sherpa. From Nepal.



He climbed the world's tallest mountain peak, the Sagarmatha (aka Everest) in 1994, at age 24. According to the Guinness Book, Kami Rita has scaled Everest nearly every year since his first climb, totalling 29 ascents now!



Take a bow 🙏 pic.twitter.com/2xSC6t60qY — Kiran Kumar S (@KiranKS) May 12, 2024

„Отново към 29-ия връх на върха на света... Работата на един мъж, мечтата на друг мъж/жена", написа Шерпа в своя Instagram от базовия лагер миналата седмица.

Миналата година Шерпа изкачи Еверест два пъти, за да си върне рекорда, тъй като друг водач, Пасанг Дава Шерпа, изравни броя на изкачванията му. Преди това 54-годишният Шерпа е казвал, че „просто работи“ и не планира да поставя рекорди. Той е покорявал и други трудни осемхилядни върхове, включително втория по височина връх в света - К2 в Пакистан.

Veteran climber Kami Rita Sherpa, who holds the world record for climbing Mt Everest (Sagarmatha) 28 times, is preparing to set a new record. Sherpa, 54, who climbed the world's highest peak for the 28th time last year is set for the 29th ascent this year.https://t.co/RNmlis71ac — República (@RepublicaNepal) May 1, 2024

Непал издаде 414 разрешителни за изкачване на Еверест на алпинисти за тазгодишния пролетен сезон, който продължава от април до началото на юни.

Повечето кандидати за Еверест са придружавани от непалски водач, което означава, че през следващите седмици над 800 алпинисти ще изминат пътя към върха на най-високия връх в света, след като на 10 май група непалски алпинисти откриха маршрута.

Тази година Китай отвори отново тибетския маршрут за чужденци за първи път, след като го затвори през 2020 г. заради пандемията от COVID.

Renowned #Nepali climber, Kami Rita Sherpa, holds the world record for having climbed Mount Everest 28 times and shares the emotions of conquering the summit.

View here - https://t.co/EshDq5QILW pic.twitter.com/GkGKPtzVw2 — This Is America (@thisisamericatv) May 7, 2024

В Непал се намират осем от 10-те най-високи върха в света и страната посреща стотици приключенци всяка пролет, когато температурите са по-високи, а ветровете обикновено са спокойни.

Бумът на катеренето превърна алпинизма в доходоносен бизнес, откакто Едмънд Хилари и шерпът Тензинг Норгей направиха първото изкачване през 1953 г.

Миналата година повече от 600 алпинисти изкачиха Еверест, но това беше и най-смъртоносният сезон с 18 смъртни случая.

* Във видеото: Шокиращи истории около връх Еверест

