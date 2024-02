Еверест започва да смърди: Ето каква е причината

Е верест започва да смърди и причината е човешкото присъствие на най-високия връх на Земята, алармират местните власти.

Местните власти вече инструктират алпинистите, че трябва да върнат екскрементите си обратно в лагера. Комитетът за контрол на замърсяването „Сагармата“ изчислява, че между лагер 1 и лагер 4 на Еверест са изхвърлени тонове човешки отпадъци. Поради екстремните условия на високата планина голяма част от тези отпадъци не се разграждат напълно и могат да се запазят с години.

За да се пребори с проблема, общината Пасанг Лхаму, която се грижи за голяма част от района на Еверест - нарежда на алпинистите да купуват специални торбички за изпражнения в базовия лагер, които ще бъдат "проверявани при завръщането им", съобщава BBC News.

След като слънцето над Хималаите залезе: Какофония от зловещи звуци изригва дълбоко от Еверест

Торбичките съдържат химикали, които спомагат за втвърдяването на човешките екскременти и намаляват миризмата им.

"Нашите планини започнаха да миришат. Получаваме оплаквания, че по скалите се виждат човешки екскременти и някои алпинисти се разболяват. Това е неприемливо и подкопава имиджа ни", казва пред BBC Мингма Шерпа, председател на община Пасанг Лхаму.

