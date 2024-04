Кои са най-добрите дестинации за лятна почивка през 2024 г.

З а всички, които изпитват внезапно желание за лятно пътешествие, Google представи 20-те най-добри дестинации, към които пътниците вече са проявили интерес за предстоящи пътувания в топлото време.

От вътрешни до международни локации, Google сподели с "Добро утро, Америка" прозрения, базирани на данни за минали резервации на полети и тенденции в търсенето, за да помогне на хората да започнат да планират места за лятна почивка или да оформят идеалния маршрут.

Има няколко места, които са изпаднали в немилост от миналата година, както и някои нови попълнения, които са включени в тазгодишния списък.

Топ дестинации за лято 2024 в полетите на Google

Технологичната компания за търсачки заяви, че списъкът отразява хората в САЩ, които търсят в Google Flights пътуване по всяко време между 1 юни и 31 август 2024 г.

Канкун, който преди това беше на първо място през лятото, падна до номер шест, докато Токио е във възход, а Мадрид и Сан Хуан са нови в състава на летните локации.

1. Лондон

2. Париж

3. Токио

4. Рим

5. Ню Йорк

6. Канкун

7. Орландо

8. Лас Вегас

9. Сиатъл

10. Атина

11. Лос Анджелис

12. Маями

13. Барселона

14. Дъблин

15. Форт Лодърдейл

16. Хонолулу

17. Денвър

18. Мадрид

19. Бостън

20. Сан Хуан

Сред новодошлите в списъка на топ дестинациите са Сан Хуан, Пуерто Рико, и Мадрид, Испания. Чикаго и Сан Франциско не попаднаха в топ 20 тази година.

Тенденции в пътуванията при търсене в Google

От средата на януари до средата на март Google събира информация от потребителите в САЩ, за да разбере кои запитвания, свързани с пътувания, са най-актуални в навечерието на лятото.

Търсенията за "маршрут за пътуване" и "самостоятелно пътуване" достигнаха исторически връх през януари.

