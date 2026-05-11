Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

П рез годините международният конкурс се превърна в трибуна за най-екстравагантните, странни и понякога откровено шокиращи изпълнения. В стремежа си да се откроят, някои участници залагат на концепции, които остават в паметта на милионите зрители за десетилетия.

Ето селекция на най-смелите и необичайни сценични прояви, които повдигнаха повече въпроси, отколкото дадоха отговори.

Let 3 – „Mama ŠČ!“ (Хърватия, 2023)

Изпълнението на групата заслужено си извоюва място сред най-странните в историята. Хърватските артисти се появиха на сцената в костюми, напомнящи на кичозни военни униформи. Номерът включваше ексцентрични танци, хаотична постановка и мощни вокални крясъци. Let 3 директно се подиграха с политиката и тежката военна тематика чрез гротескно и умишлено странно представяне, което остана неразбрано от по-консервативната част от публиката.

Lordi – „Hard Rock Hallelujah“ (Финландия, 2006)

Шоуто на финландската група буквално разтърси феновете на традиционния „поп“ формат на конкурса. Членовете на бандата излязоха на сцената в плашещи костюми на чудовища – с маски, рога и тежък грим, приличащи повече на герои от хорър филм, отколкото на музиканти. Тежкият рок звук и агресивната визия първоначално стъписаха публиката, но това се оказа печеливш ход. Смелото изпълнение донесе на Lordi историческата първа победа за Финландия.

Донатан и Клео – „My Słowianie“ (Полша, 2014)

Това е поредният номер, който шокира с провокативната си постановка. Полските изпълнители се появиха в традиционни славянски носии, но хореографията беше всичко друго, но не и традиционна. Зрителите запомниха най-вече сцените с биене на масло и пране на дрехи, които мнозина интерпретираха като директна сатира на сексуалните стереотипи, свързани с жените от Източна Европа.

Дъстин Пуйката – „Irelande Douze Pointe“ (Ирландия, 2008)

Ирландското участие през 2008 г. все още се смята за едно от най-абсурдните решения в историята на „Евровизия“. Страната бе представена от Дъстин – популярна телевизионна кукла на пуйка. Появата на комедиен персонаж в сериозен международен конкурс обърка мнозина. Въпреки огромното медийно внимание, хумористичната песен не успя да се класира за финала.

DJ BoBo – „Vampires Are Alive“ (Швейцария, 2007)

Швейцарската звезда превърна сцената в истински „вампирски бал“. Със зловеща сценография и тъмен грим, номерът напомняше повече на парти за Хелоуин, отколкото на музикално състезание. Изпълнението бе критикувано като твърде хаотично и очаквано не донесе успех на страната в онази година.

Scooch – „Flying the Flag“ (Великобритания, 2007)

Групата Scooch влезе в историята с комичната си пародия на самолетен полет. Изпълнителите се превъплътиха в стюардеси, използвайки двусмислена хореография и закачливи реплики. Публиката усети скрития подтекст в текста и действията им, което направи представянето доста провокативно за времето си. В крайна сметка британските „стюардеси“ приземиха страната си на незавидното 22-ро място.