КНДР заплашва с разруха на пътища, свързващи двете части на полуострова

Ю жна Корея заяви днес, че е открила признаци, че Северна Корея се готви да унищожи северните части на пътища, които свързват двете части на полуострова, но вече не се използват на фона на нарастването на напрежението заради твърдението на Пхенян, че южнокорейски дронове са прелетели над негова територия, предаде Асошиейтед прес.

Южнокорейски военни заявиха днес, че са установили, че Северна Корея извършва подготвителни дейности преди експлозиите. Не е ясно каква част от пътищата ще бъде унищожена.

„Голяма военна стъпка“: Пхенян обяви, че окончателно затваря границата с Южна Корея

Това ново развитие се случва в момент, когато Северна Корея обвини Южна Корея, че три пъти този месец е пускала дронове, за да пускат пропагандни листовки над Пхенян, и заплаши да отговори със сила, ако това се случи отново. Вчера министерството на отбраната на Северна Корея заяви, че военните са издали предварителна заповед за операция на артилерията и други армейски части в близост до границата с Южна Корея "да се подготвят напълно за откриване на огън". Говорителят подчерта, че цялата южнокорейска територия "може да се превърне в купчини пепел" след мощната атака на Севера.

Ким Чен Ун заплаши да използва ядрени оръжия при нападение от Южна Корея или САЩ

Южна Корея отказа да потвърди дали е изпратила дронове, но предупреди, че ще накаже строго Северна Корея, ако сигурността на нейните граждани бъде застрашена.

Миналата седмица Северна Корея заяви, че ще блокира трайно границата си с Южна Корея и ще изгради фронтови отбранителни структури, за да се справи с "конфронтационната истерия" на южнокорейските и американските сили.

🇰🇵 🇰🇷

Kim Jong-un has directed 8 artillery brigades stationed close to the South Korean border to be fully prepared for combat.



This follows claims that South Korea has conducted drone operations over Pyongyang, the capital of North Korea. pic.twitter.com/ifRtKwjSwz