КНДР изстреля серия от балистични ракети, Южна Корея реагира остро

С еверна Корея изстреля днес серия от балистични ракети с голям обсег от източното си крайбрежие, предаде Ройтерс, като се позова на армията на Южна Корея.

В по-ранно свое изявление южнокорейските военни говориха за неопределен тип ракета.

North Korea fired multiple short-range ballistic missiles toward the sea on Thursday, South Korea's military said, days after North Korean leader Kim Jong-un vowed to put his nuclear force fully ready for battle with its rivals. https://t.co/uo04g46kbO