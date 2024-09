Сергей Шойгу се срещна с Ким Чен-ун в Пхенян

С екретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу се срещна днес в КНДР със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде Ройтерс, като се позова на руски новинарски агенции.

Шойгу пристига в Северна Корея, за която САЩ твърдят, че доставя боеприпаси и балистични ракети на Русия, в ключов момент от войната в Украйна, отбелязва Ройтерс.

North Korea for the first time showed the plant where uranium is enriched for nuclear weapons. Kim Jong-un visited the facility and said it was necessary to increase the number of centrifuges.



Today, Russian Defense Minister Sergei Shoigu visited North Korea. pic.twitter.com/i7MB7zk4pm