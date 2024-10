Ким Чен Ун заплаши да използва ядрени оръжия при нападение от Южна Корея или САЩ

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че страната му ще използва ядрени оръжия „без колебание“, ако бъде нападната от Юга и от съюзника си САЩ.

Отношенията между двете Кореи са в една от най-ниските си точки от десетилетия насам. Тази седмица Сеул организира военен парад, на който демонстрира своята разрушаваща бункери ракета „чудовище“, а президентът Юн Сук Йол предупреди Ким, че използването на ядрени оръжия ще означава край на режима му.

North Korean leader Kim Jong Un said the country would not hesitate to use all available offensive forces including nuclear weapons if the enemy attempted to use force to encroach on its sovereignty. https://t.co/KeypWK29uQ