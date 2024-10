Мъж се опитва да се върне в Северна Корея с откраднат автобус

Ю жнокорейската полиция задържа севернокорейски емигрант за опит да пресече строго охраняваната граница обратно на север с откраднат автобус.

Мъжът беше заловен във вторник на Обединителния мост, който разделя двете Кореи, където пренебрегна войниците, които го помолиха да спре, и блъсна автобуса в барикада.

Въпреки че около 34 000 севернокорейци са избягали на юг, откакто Корейският полуостров беше разделен преди повече от 70 години, тези, които искат да се върнат обратно в държавата, са рядкост.

Мъжът, който е на около 30 години, е казал на полицията, че иска да се върне у дома, след като е изпитал трудности на юг, според южнокорейски медии. Съобщава се, че той е напуснал Северна Корея преди около десетилетие.

Той е откраднал автобуса в 01:00 местно време във вторник от гараж в северния град Паджу и е бил заловен половин час по-късно.

Кадри от камери за наблюдение от гаража показват мъжа с шапка, който се опитва да отвори няколко превозни средства, докато не успява да се качи в автобуса.

Не е установено да е бил под въздействието на алкохол или наркотици по време на инцидента, се казва в докладите.

