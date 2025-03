Кмет забрани кафето в обществените сгради, за да увеличи работната продуктивност

М акар кафето в Италия да е свещено, кметът на малко градче близо до Венеция забрани всички машини за топли напитки в обществените сгради, тъй като служителите губят прекалено много време около тях, вместо да работят, предаде ДПА.

"Хората трябваше да чакат, за да си получат документите, докато служителите стояха пред машините, говореха си и пиеха кафе", заяви Стефдано Солдан, кметът на Пиеве ди Солиго, пред местния вестник "Кориере дел Венето".

Traditions are stronger than the flood.

—You don’t rush a coffee in Venice.



Not even when the city is underwater. https://t.co/ZL8fwOouxC