Енергия, равняваща се на 25 млрд. атомни бомби, се е задържала на Земята заради глобалното затопляне

З аради глобалното затопляне се е задържало експлозивно количество енергия в атмосферата на Земята през последния половин век - еквивалент на около 25 милиарда атомни бомби. Това сочат данните от на ново проучване.

В статията, публикувана в списанието Earth System Science Data, международна група изследователи изчислили, че между 1971 г. и 2020 г. около 380 зетаджаула (Цифрата 380 с 21 нули след нея- бел.ред.)- тоест 380 000 000 000 000 000 000 000 джаула - енергия е била задържана от глобалното затопляне.

Такова голямо число е трудно да се постави в контекст. Но двама изследователи, които не са участвали в проучването, са го разгледали в перспектива и са сравнили енергията с тази, освободена при ядрен взрив. Въпреки това сравнение е трудно да си представим подобно количество енергия как би изглеждало.

Energy of '25 billion atomic bombs' trapped on Earth in just 50 years, all because of global warming | ⁦ @EliotJacobson ⁩ https://t.co/fWJMFnPA25

В статия за The Conversation, Андрю Кинг, учен по климата в Университета на Мелбърн в Австралия, и Стивън Шерууд, учен по климата в Университета на Нов Южен Уелс в Сидни, изчисли, че 380 зетаджаула са еквивалентни на около 25 милиарда пъти енергията, освободена по време на детонацията на Little Boy (В превод от английски -„Малко момче“), атомната бомба, хвърлена над Хирошима, Япония, на 6 август 1945 г.

Още по-умопомрачително е, че енергията, погълната от планетата през този период от време, вероятно се равнява на само около 60% от общите емисии на парниковите газове, така че действителният брой е дори по-висок, пишат Кинг и Шерууд.

„Но такова голямо количество енергия е озадачаващо, защото въз основа на това количество топлина, уловено в атмосферата, средната глобална температура би трябвало да се е повишила с десетки градуси сравнена с прединдустриалните времена, а не с 1,2 градуса по Целзий, които наблюдаваме в момента“, според двамата учени. Въпросът е къде е изчезнала цялата тази допълнителна енергия?

Според проучването океаните са погълнали около 89% от енергията (338,2 зетаджаула), сушата е погълнала 6% (22,8 зетаджаула), 4% (15,2 зетаджаула) са разтопили части от криосферата – частта от климатичната система на Земята, която включва сняг, морски лед, сладководен лед, айсберги, ледници и ледени шапки и ледени покривки - и само 1% (3,8 зетаджаула) е останал в атмосферата.

45 years ago Exxon finished a climate study predicting current CO2 levels to +/- 2 ppm.

The hid it and paid a PR firm to lie and confuse the issue.

The oceans have absorbed 90% of heat in last 40 years. The scam is they aren't telling you how bad it is. https://t.co/I6NkLo6LAV pic.twitter.com/M0GQrB9Fvu