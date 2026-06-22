„Отравяне с гъби“ или отмъщение? Почина журналистът, разкрил аферата на Путин с Кабаева

„Личен враг“ на руския президент Владимир Путин, който първи разкри връзката на лидера с олимпийската гимнастичка Алина Кабаева, почина внезапно, съобщава английското издание Metro.

69-годишният Григорий Нехорошев беше главен редактор на руски вестник, който през 2008 г. съобщи, че Путин планира да се разведе със съпругата си Людмила Путина и вместо това да се ожени за Кабаева.

Нехорошев е починал в латвийската столица Рига, където живееше в изгнание като политически бежанец в продължение на 11 години. Приятели разказват, че той е починал в дома си в балтийската държава членка на НАТО, след като е ял гъби, които е намерил в двора на къщата си.

Въпреки че е бил любител на гъбите, събраните от него екземпляри се оказали отровни. Приятелите му описват, че докато е бил в Рига, Нехорошев е бил „доста нервен“ за възможно нападение от страна на наемни убийци, работещи за Путин.

Друг известен руски журналист, базиран в Латвия, Божена Ринска, нарече загубата му „непрежалима“.

Игор Ватолин, който се е видял с Нехорошев малко преди смъртта му, заяви, че редакторът е бил „човек в зряла възраст, здрав човек, пълен с идеи и планове“. Той добави: „Нехорошев беше първият, който разкри името на партньорката на Путин, шампионката по художествена гимнастика Алина Кабаева. Путин явно не му прости за това“.

Когато историята излиза през април 2008 г., собственикът Александър Лебедев – бивш шпионин от КГБ, превърнал се в банкер и предприемач – е принуден да затвори вестник „Московский корреспондент“. Тайните служби разпитват Нехорошев със заплахи и първоначално той заминава в чужбина, преди да се завърне в родината си.

Путин отговори на историята за Кабаева – три десетилетия по-млада от него – като порица „онези, които със сополивите си носове и еротични фантазии се ровят в живота на другите“. Той и Кабаева в крайна сметка отрекоха информацията, въпреки че фактът за връзката им, която продължава и до днес, сега е известен като достоверен.

Путин все още не е признал публично връзката си с Кабаева, която сега е на 43 години, но е известно, че имат деца – Иван на 11 години и Владимир на седем години.

Въпреки че до момента няма твърди доказателства за умишлено убийство, множество врагове на Путин са починали при подозрителни обстоятелства.

Сред тях бяха два случая от 2006 г.: разследващата журналистка Анна Политковская, застреляна в жилищната си сграда в Москва, и бившият оперативен служител на ФСБ Александър Литвиненко, отровен в Лондон с радиоактивен полоний-210.

Олигархът Борис Березовски беше намерен обесен във Великобритания през 2013 г., докато опозиционният политик Борис Немцов беше застрелян близо до Кремъл през 2015 г. Бившият „готвач“ на Путин и ръководител на частната армия „Вагнер“ Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа през 2023 г.

На следващата година опозиционният политик Алексей Навални беше отровен в затвор в руската Арктика. Миналата седмица художникът Семьон Скрепецки, на 44 години, известен с изобразяването на лидера на Кремъл като абсурден, кръвожаден диктатор, беше застрелян в Полша.