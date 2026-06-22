Свят

САЩ нанесоха смъртоносен удар по кораб в Карибите, двама загинали

Според твърденията на военните той е бил управляван от „организации, определени като терористични“

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 10:24
САЩ нанесоха смъртоносен удар по кораб в Карибите, двама загинали
Източник: AP/БТА

А мериканските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удар по плавателен съд в Карибско море, при който са загинали двама души. Според твърденията на военните корабът е бил управляван от „организации, определени като терористични“, предадоха "Ройтерс" и "Асошиейтед прес".

В официалното съобщение не се уточнява за кои конкретни групи става дума.

Четирима убити при атака срещу наркотерористи в Карибско море

Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) заяви, че при операцията не са пострадали американски военнослужещи. Загиналите са описани като „наркотерористи“, без да бъдат предоставени допълнителни подробности за самоличността им или произхода на плавателния съд.

Според американските военни операцията е била проведена след разузнавателна информация, че плавателният съд се е движил по известни маршрути за наркотрафик в Карибския регион и е участвал в незаконен трафик на наркотици.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд се е движил по известни маршрути за наркотрафик в Карибите и е участвал в операции по наркотрафик“, заявиха американските военни в публикация в социалната мрежа X.

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

  • Оцелели и спасителна операция

От Южното командване съобщиха още, че шестима души са оцелели след удара. Бреговата охрана на САЩ е била уведомена и е започнала издирвателно-спасителна операция в района.

  • Критики и международни реакции

Инцидентът предизвиква критики от правозащитни организации, които определят подобни действия като „извънсъдебни убийства“. Според тях използването на военна сила срещу заподозрени в наркотрафик без съдебен процес поставя сериозни въпроси за международното право и стандартите за правоприлагане.

Администрацията на президента Доналд Тръмп защитава подобни операции, като твърди, че те са насочени срещу т.нар. „наркотерористи“ и са част от по-широка стратегия за борба с международния наркотрафик, припомня "Ройтерс".

САЩ ликвидираха четирима души при нов удар по лодка на наркотрафиканти

  • Отклонение от традиционната практика

Анализатори отбелязват, че използването на военни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, представлява съществено отклонение от традиционния подход на САЩ, при който подобни случаи обикновено се обработват чрез бреговата охрана и съдебната система.

Текущата операция засилва дебата около границите на военните правомощия и начина, по който САЩ провеждат борбата с наркотрафика извън своите територии.

Редактор: Василена Василева
Източник: Асен Георгиев, БТА    
САЩ Карибско море наркотрафик наркотерористи военен удар Южно командване извънсъдебни убийства международно право борба с наркотиците брегова охрана
Последвайте ни
Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

Надежда срещу Алцхаймер: Ново лекарство „рестартира“ мозъка и връща изгубената памет

Надежда срещу Алцхаймер: Ново лекарство „рестартира“ мозъка и връща изгубената памет

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 1 ден
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 1 ден
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 22 часа
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

България Преди 3 минути

Володимир Зелернски на скандалната среща в Овалния кабинет през февруари 2025 г.

„Мистър Бийн на крек“ – скандални обиди от Белия дом към Зеленски взривиха САЩ

Свят Преди 18 минути

Предстояща книга, хроника на първата година от втората администрация на Доналд Тръмп, твърди, че неговият финансов министър Скот Бесент е направил поредица от унизителни коментари по адрес на Володимир Зеленски

Земетресение край гръцкия остров Закинтос

Земетресение край гръцкия остров Закинтос

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил в Йонийско море

Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Свят Преди 1 час

Пекин забрани износа на стоки с двойно предназначение за фирми, свързвани с американската армия, след като Вашингтон разшири списъка с китайски компании с предполагаеми военни връзки

10 години след Брекзит: Каква е истинската цена на „развода“ с ЕС?

10 години след Брекзит: Каква е истинската цена на „развода“ с ЕС?

Свят Преди 1 час

Макар някои от най-черните прогнози да не се сбъднаха – като незабавна рецесия или срив на пазара на имоти, икономистите са единодушни, че напускането на ЕС е натежало върху потенциала за икономически растеж на Обединеното кралство

От класната стая до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна най-голямата си мечта пред очите на майка си

От класната стая до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна най-голямата си мечта пред очите на майка си

Свят Преди 1 час

Тийнейджърът взриви мрежата при разгрома над Саудитска Арабия и се нареди до Пеле сред най-младите голмайстори на планетата, преди да го сменят заради контузия

Ад на път към Гърция и това лято, 40 км тапа на АМ "Струма"

Ад на път към Гърция и това лято, 40 км тапа на АМ "Струма"

България Преди 1 час

Хиляди туристи прекараха часове в задръстване между Благоевград и Кресна, а надеждите отново са свързани с бъдещия обход на града

Спират топлата вода до края на юни в голям столичен квартал

Спират топлата вода до края на юни в голям столичен квартал

България Преди 1 час

„Топлофикация София“ започва ремонти по мрежата, подмяна на арматура и профилактика на съоръженията в района

Стрелба в училище във Филипините, има загинали и ранени

Стрелба в училище във Филипините, има загинали и ранени

Свят Преди 1 час

Двама ученици са задържани след нападението в гимназия в град Таклобан, властите разследват мотивите за атаката

След първите 12 обекта: Започва нова вълна от заповеди за събаряне в „Баба Алино“

След първите 12 обекта: Започва нова вълна от заповеди за събаряне в „Баба Алино“

България Преди 1 час

Община Варна подготвя нови актове за премахване на незаконни постройки в комплекса „Форест клуб“, докато инвеститорът се готви за съдебна битка

Джон Тернъс (в ляво) и Тим Кук

Новият шеф на Apple иска да преобрази компанията още следващата година

Технологии Преди 2 часа

Джон Тернъс официално поема поста на изпълнителен директор на 1 септември т.г., като всички очакват да мине време преди неговите идеи да започнат да се реализират. Изглежда обаче, че той няма да се бави много и има амбициозни цели още от началото

<p>Десетки ранени след експлозия в един от най-важните газови обекти в света</p>

Мощна експлозия разтърси ключов газов обект в Катар, десетки пострадали

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в индустриалната зона Рас Лафан, разположена северно от столицата Доха

Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея

Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея

Свят Преди 3 часа

Американският президент обвини Рим, че не се ангажира достатъчно с противопоставянето на Иран

<p>Мелони отговори на критиките на Тръмп</p>

Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Свят Преди 3 часа

Спорът между Вашингтон и Рим поражда въпроси за бъдещето на политическите и икономическите отношения между двете държави

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран са договорили механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан и пътна карта за постигане на споразумение до 60 дни

,

Истината за глутена: Научни факти срещу популярните митове

Любопитно Преди 3 часа

Модерна мания или реална опасност за здравето? Науката разбива най-популярните митове за глутена, отслабването и подутия стомах, които всекидневно четем в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Джей Ло с болезнено признание за развода, запя „Thank U, Next“ на концерта на Ариана Гранде

Edna.bg

Тото претърпя операция на очите, възстановява се

Edna.bg

Тибо Куртоа с признание за Реал Мадрид

Gong.bg

Императора с горещ коментар и съвет след отпадането на Турция

Gong.bg

Трус от 4,2 край остров Закинтос

Nova.bg

Цените на петрола поевтиняха след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Nova.bg