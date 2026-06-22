САЩ нанесоха смъртоносен удар по кораб в Карибите, двама загинали

А мериканските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удар по плавателен съд в Карибско море, при който са загинали двама души. Според твърденията на военните корабът е бил управляван от „организации, определени като терористични“, предадоха "Ройтерс" и "Асошиейтед прес".

В официалното съобщение не се уточнява за кои конкретни групи става дума.

Четирима убити при атака срещу наркотерористи в Карибско море

Южното командване на САЩ (SOUTHCOM) заяви, че при операцията не са пострадали американски военнослужещи. Загиналите са описани като „наркотерористи“, без да бъдат предоставени допълнителни подробности за самоличността им или произхода на плавателния съд.

Според американските военни операцията е била проведена след разузнавателна информация, че плавателният съд се е движил по известни маршрути за наркотрафик в Карибския регион и е участвал в незаконен трафик на наркотици.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд се е движил по известни маршрути за наркотрафик в Карибите и е участвал в операции по наркотрафик“, заявиха американските военни в публикация в социалната мрежа X.

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Оцелели и спасителна операция

От Южното командване съобщиха още, че шестима души са оцелели след удара. Бреговата охрана на САЩ е била уведомена и е започнала издирвателно-спасителна операция в района.

Критики и международни реакции

Инцидентът предизвиква критики от правозащитни организации, които определят подобни действия като „извънсъдебни убийства“. Според тях използването на военна сила срещу заподозрени в наркотрафик без съдебен процес поставя сериозни въпроси за международното право и стандартите за правоприлагане.

Администрацията на президента Доналд Тръмп защитава подобни операции, като твърди, че те са насочени срещу т.нар. „наркотерористи“ и са част от по-широка стратегия за борба с международния наркотрафик, припомня "Ройтерс".

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Отклонение от традиционната практика

Анализатори отбелязват, че използването на военни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, представлява съществено отклонение от традиционния подход на САЩ, при който подобни случаи обикновено се обработват чрез бреговата охрана и съдебната система.

Текущата операция засилва дебата около границите на военните правомощия и начина, по който САЩ провеждат борбата с наркотрафика извън своите територии.