България и Швейцария задълбочават сътрудничеството си в иновациите и високите технологии

М инистърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща с посланика на Швейцария в България Н. Пр. Пиер Хагман. На нея бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на науката, иновациите и високите технологии.

Сред основните теми на разговора бяха развитието на научноизследователската и развойна дейност. Акцент беше поставен върху партньорствата между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и водещите швейцарски академични институции - ETH в Цюрих и EPFL в Лозана.

Източник: МИДТ

Важен елемент от дискусията беше и развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии.

Според министър Василев, това е част от потенциала на страната да се утвърди като регионален център за иновации и високотехнологични инвестиции.

Изтъкнато беше и предимството на България с разработката на собствен езиков модел за изкуствен интелект BgGPT, което подчертава нарастващия капацитет на страната в областта на AI.

„Трите важни фактора за привличане на стратегически инвеститори в сферите на високите технологии са достъпът до таланти, достъпът до капитал и улеснената среда за правене на бизнес“, подчерта министър Василев.

Той посочи, че България разполага с добре подготвени кадри и работи за подобряване на условията за развитие на иновативни компании.

Министърът представи и основните приоритети на Министерството. По думите му една от водещите цели е трансформацията на българската икономика към производство на продукти и услуги с висока добавена стойност. Успоредно с това се ускорява и дигитализацията на административните процеси и услуги с цел улесняване на гражданите и бизнеса.

В срещата участваха още заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова и заместник-посланикът на Швейцария в България Н. Пр. Теса Нерини.