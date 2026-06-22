Свят

Тръмп публикува снимка на мистериозна блондинка, мрежата избухна

Президентът Тръмп предизвика вълнения в социалните мрежи със загадъчна снимка на тайнствена руса жена в събота късно вечерта, която беше озаглавил „Страхотна дъщеря“

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юни 2026, 10:57
Тръмп публикува снимка на мистериозна блондинка, мрежата избухна
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът Тръмп предизвика вълнения в социалните мрежи със загадъчна снимка на тайнствена руса жена в събота късно вечерта, която беше озаглавил „Страхотна дъщеря“.

Мнозина наблюдатели посочиха, че жената на снимката е Марго Кациматидис, а самият кадър е заснет през 90-те години или в началото на новия век, но не е напълно ясно защо Тръмп е решил да публикува нейна снимка по този начин. „Страхотна дъщеря. За мен е чест!!!“, написа Тръмп в Truth Social до изображението на Марго.

Нейният съпруг, Джон Кациматидис, е милиардер, бизнесмен от Ню Йорк и радиоводещ. Той е главен изпълнителен директор на веригата хранителни магазини Gristedes и на Red Apple Group. Семейството е изключително близко с Тръмп и е сред ключовите донори на президента, пише The New York Post.

Дъщерята на Марго и Джон, Андреа, ръководи Републиканската партия в Манхатън в продължение на почти десетилетие. Тя е непоколебим поддръжник на президента и негов близък съюзник.

Смята се, че снимката показва Марго по време на посещение в Кемп Дейвид по време на администрацията на Клинтън. Жената на кадъра седи на червен диван и разговаря с някого по телефона.

Преди десетилетия в Кемп Дейвид действително е имало червени дивани. Според личния ѝ уебсайт, Марго е изиграла ключова роля в изграждането на параклиса „Евъргрийн“ (Evergreen Chapel) в президентската резиденция. Известно е също така, че преди години тя е била в приятелски отношения със семейство Клинтън.

Тръмп пристигна в Кемп Дейвид – президентската резиденция в Мериленд – в събота вечерта.

Посещението на Тръмп в Кемп Дейвид се случва на фона на деликатните преговори на Ванс с Иран – първият кръг от разговори с Ислямската република съгласно меморандума за разбирателство, който беше подписан електронно миналата седмица.

Меморандумът за разбирателство очерта рамката за мирно споразумение, но сега двете страни се опитват да изгладят детайлите по пълномащабен договор.

Президентът заяви пред главния чуждестранен кореспондент на Fox News Трей Ингст, че меморандумът е „60-дневна опция“ и подчерта, че след това „може да прави каквото си поиска“. Президентът твърди, че е разговарял с ирански служители през нощта.

Той също така заплаши Иран, в случай че режимът се опита отново да затвори Ормузкия проток, през който в миналото годишно преминаваше около една пета от световните доставки на петрол по море.

„Затворете го и вече няма да имате държава. Дори няма да успеете да се върнете в шибаната си страна“, заяви Тръмп пред Ингст по адрес на съобщението си към Иран.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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