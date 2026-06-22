Руски дронове поразиха търговски кораб в Черно море, има загинал

Т ърговски кораб, плаващ под панамски флаг и пътуващ към Украйна, е бил поразен при руска атака с дронове в Черно море, при която на борда е избухнал пожар. Това заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от "Франс прес".

„При удар с дрон избухна пожар на кораб, плаващ под панамски флаг. Един от членовете на екипажа е убит – става дума за 58-годишен готвач с египетско гражданство“, написа Кулеба в публикация в Telegram.

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По негови данни екипажът на кораба се е състоял от деветима души, граждани на Египет, Турция и Индия. След инцидента плавателният съд е получил сериозни повреди и вече не е в състояние да продължи плаването си.

Украинският представител не уточнява точното местоположение на атаката, но подчертава, че става дума за граждански търговски кораб, който е бил на път към украинско пристанище.

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Нови атаки срещу кораби в Черно море

Кулеба съобщи още, че през същата нощ Русия е извършила атаки и срещу още два търговски кораба, плаващи под флаговете на Белиз и Палау. Информацията за щети и пострадали по тези плавателни съдове към момента не е напълно потвърдена.

Украинските власти определят нападенията като част от засилени действия в Черно море, насочени срещу морския търговски трафик и пристанищната инфраструктура на страната.

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Черно море като активна зона на конфликта

От началото на войната в Украйна Черно море се превърна в една от най-рисковите зони за международното корабоплаване в региона. Военните действия многократно засегнаха търговски маршрути, зърнени доставки и пристанищна инфраструктура.

След прекратяването на предишната зърнена сделка с посредничеството на ООН и Турция, Украйна създаде алтернативни морски коридори, които позволиха частично възстановяване на износа. Въпреки това корабоплаването в западната част на Черно море остава под постоянен риск от атаки, мини и военни операции.

Международни организации за морска безопасност многократно са предупреждавали корабособствениците за повишена опасност в региона и са призовавали за повишено внимание при преминаване през зоната на конфликта.

Инцидентът с панамския кораб допълнително засилва напрежението около сигурността на морските търговски пътища и риска за цивилни екипажи, опериращи в Черно море.