Omoda и Jaecoo “ловят“ клиенти със Super Hybrid System (ВИДЕО РЕВЮ)

Д нес китайските автомобили вече не изпъкват само с агресивно ценообразуване, но и с качество на интериора, технологичните характеристики и задвижващите агрегати. Благодарение на тази комбинация, китайските марки успяха да завземат все по-значителни пазарни дялове в страните, където оперират.

Затова решихме да се потопим в света на две от новите китайски марки, Omoda и Jaecoo, които за по-малко от три години навлязоха на 64 пазара и вече стигнаха границата от 1 млн. продажби.

Няколко са причините за този успех. Едната е, че двете марки предлагат цялата палитра от възможни задвижвания, без дизел. Но аз ще наблегна на Super Hybrid System във версия самозареждащ се хибрид и плъг-ин хибрид. Това е технологията, на която Omoda и Jaecoo разчитат (без електрическото задвижване да е изключено от микса), за да трупат продажби и да навлизат на все повече европейски пазари.

Източник: CarMarket.bg

Започвам с първата стъпка в света на Omoda, това е моделът 5, който е позициониран в SUV-B сегмента със своите 4,4 метра дължина и междуосие 2,6 метра. Отпред впечатление правят декоративната решетка с диамантен мотив и Т-образните LED фарове.

Аеродинамично оформените 18-инчови алуминиеви джанти намаляват въздушното съпротивление. Впечатления прави силно скосеният покрив, който придава доста спортно излъчване на модела в профил. Omoda 5 се предлага пет едноцветни и две двуцветни изпълнения.

За динамичното излъчване спомага силно изразеният ръб в задните калници, завършващ в стоповете, както и спойлерът на петата врата. При отварянето й се открива багажник с обем 372 л.

Източник: CarMarket.bg

Хибридното задвижване при Omoda 5 се нарича SHS-H. То обединява 1,5-литров двигател, електромотор и батерия с капацитет 1,83 kWh. Това е доста голяма батерия за самозареждащ се хибрид, която позволява и по-дълго време шофиране само на ток в градския условия.

Системната мощност е 224 к.с., въртящият момент е 295 Нм, отиващ само към предните колела. Заводският параметър е 5,3 л/100 км среден разход на бензин.

Две са нивата на оборудване: Comfort и Premium. Имаме 12,3-инчов извит дисплей, предни спортни седалки с подгрев и вентилация. Второто ниво вкарва панорама, 360-градусова камера, аудио система с 8 високоговорителя и електрическа пета врата. Пет са звездите за безопасност, които предлага моделът. Между другото тази контестация за безопасност важи за всички модели, които може да разгледате подробно във видеото.

Източник: CarMarket.bg

Стъпка по-нагоре в гамата на Omoda ни вкарва в сърцето на европейския C-SUV сегмент със „седмицата“ и дължината й от 4,66 м, при който ситуацията е по-опростена пред клиента: един тип задвижване и едно ниво на оборудване, което обаче предлага всичко.

Тук, за разлика от „петицата“, виждаме нова интерпретация на дизайна в предната част, като вече имаме правилно разположен трапец като радиаторна решетка. Фаровете са интепретирани по нов начин, както и агресивният въздуховод в долната част на бронята.

Преминавайки отстрани, отново виждаме силует със силно изразена купеобразна линия на покрива, слизаща рязко към вратата на багажника. Но тук вече нямаме агресивните странични линии като при модела 5, вместо това е заложено на по-елегантните и изваяни линии.

Източник: CarMarket.bg

Джантите вече са 20-ки, а дръжките скрити. Пет са цветовете, като за този модел единственото, което се доплаща допълнително, е за цвят. Почти 500 евро за черен, сребърен или зелен цвят, или малко под 1000 евро за сив мат. По-точно, за космически сив матов цвят. Дизайнът отзад е много изчистен, откровено елегантен, а отваряйки петата врата се стига до багажник с обем 537 литра.

Под предния капак отново имаме 1,5-литров, 4-цилиндров двигател със 143 к.с., но задвижването вече е плъг-ин хибридно, обозначено като SHS-P. На предната ос е монтиран и електромотор, чиято мощност е 204 к.с. Системната мощност е 274 к.с. и 365 Нм, които отново отиват само към предната ос.

Супер хибридната система включва и батерия с капацитет 18,4 kWh, достатъчна да осигури пробег само на ток до 90 км. Параметрите за разход на гориво са много ниски – 2,3 л/100 км по WLTP, което дава основание на Omoda да се похвали с пробег до 1300 км с един 60-литров резервоар за бензин.

Източник: CarMarket.bg

В интериора на 7 SHS-P веднага виждаме 15,6-инчовия централен екран, който може да се плъзга към пътника. Това, което не се вижда, е усещането. То е, че седите в автомобил, който е позициониран към горния край на масовия сегмент. Имаме много приятни на допир материали, имаме голяма панорама, камера с 540-градусов обзор, подгрев и вентилация на седалките, еко кожен салон, head-up дисплей, аудио система Sony с 8 високоговорителя и субуфер, затъмнени стъкла на втория ред, безжично свързване за двете системи на смартфоните, безжично зареждане и др.

Нещо, което не се вижда, но е особено важно за клиентите: OMODA 7 SHS-P е първият модел, за който общата гаранция е удължена до 8 години или 160 000 км. Освен това производителят и вносителят предоставят 7-годишна гаранция или 1 000 000 км за основните компоненти на задвижващия механизъм – а именно двигателя с вътрешно горене и електродвигателя. Не е за пропускане и 3-годишна безплатна пътна помощ в Европа, бонус, с какъвто може да се похвали марка като Toyota, но и тези два нови играча за българския пазар.

Източник: CarMarket.bg

Така стигам и до върха в гамата на Omoda, а именно плъг-ин хибридът 9. Тук в най-голяма степен изпъква слогана „Extra is Basic“, с който Omoda и Jaecoo стъпват на българския пазар. Той подсказва, че това, което в Европа сме свикнали да получаваме като екстри, при двете марки идва в стандартното оборудване.

Затова започвам директно от интериора на девятката, който е коренно различен от този на другите два модела. Нещо повече, той е по-различен от интериорите на повечето други китайски автомобили, които обикновено залагат на един дисплей и това е, грубо казано. Тук дори конфигурацията на двата 12,3-инчови дисплея е различна.

Източник: CarMarket.bg

Но на мен впечатление ми правят материалите, наистина усещането е като в премиум автомобил. Констатирам това без капка притеснение. Имаме масирано използване на кожа, перфорирана. Много специфичен централен тунел, на който фигурират три регулатора. В подглавника на шофьорската седалка има вграден високоговорител, така че водачът да може да води телефонни разговори или да слуша музика, без да се натрапва много в пространството на другите в колата. Самата аудио система е с 14 високоговорителя. Над главата ми има панорамен покрив с дължина 1,3 метра. Има и head-up дисплей с добавена реалност. Шофьорската седалка има и масажна функция.

Разликите в дизайна също веднага изпъкват на преден план, като константа величина е само скосената линия на покрива. И тук джантите са 20-ки. Вместо призматичните елементи от дизайна на „седмицата“, тук имаме ромбоидни.

Източник: CarMarket.bg

Под предния капак двигателят е 1,5-литров, 4-цилиндров, тук изненади няма. Той обаче работи не с два, а с цели три електромотора, които задвижват и двете оси. Системната мощност е 472 к.с. и 700 Нм. Особена част на Super Hybrid системата е NMC батерията с капацитет 34,46 kWh. Тя може да се зарежда с до 65 kW мощност, докато повечето други плъг-ин хибриди достигат до 50 максимум. Компанията казва, че на ток този автомобил може да измине до 145 км, което означава, че ежедневните си нужди може да се покриват с много нисък финансов отпечатък в банковата ви карта.

Когато излезете навън обаче, имате на разположение целия потенциал на системата, която е способна да ускори този 2,2-тонен SUV до 100 км/ч за под 5 секунди, 4,9 секунди, за да съм точен.

Източник: CarMarket.bg

В другия край на шоурума стои Jaecoo 7 в плъг-ин хибридна версия. Името на марката е игра на думи и грубо може да се преведе като готин ловец. Като такъв, дизайнерите са заложили на по-офроуд излъчване, а британците често го сравняват с Range Rover.

Отпред имаме масивна радиаторна решетка с вертикални ламели тип „китова кост“, видимо очертани колесни арки, аеродинамично очертани страничните огледала. От двете страни на решетката имаме две двойни вертикално разположени основни светлини, а над тях е позициониран тънък блок с карирани шарки за дневните светлини и мигачите, оформящи светлинния подпис на модела.

В профил имаме т. нар. „плаващ покрив“, задължителните прибиращи се дръжки на вратите и 19-цолови джанти. Отзад няма изненада, двата основни блока са свързани със светеща лента, под която е позициониран надписът Jaecoo.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът е много изчистен. Имаме метални дръжки на вратите, страничните вентилационни отвори и високоговорителите на А-колоните. Основният фокусен момент в интериора е вертикалният таблет с диагонал 14,8 инча, от който се контролира всичко в купето. Поне има контролер за щората на тавана, както и традиционните контролери за чистачките и фаровете. Моделът предлага всичко необходимо: подгрев, вентилация, електрическо регулируеми предни седалки, отваряема панорама, 540-панорамен обзор, аудио система с 8 високоговорителя, head-up дисплей и др.

Източник: CarMarket.bg

Моделът е дълъг 4,5 метра, т.е. говорим за C-SUV сегмента. Обемът на багажника е 500 литра. Моделът се предлага като плъг-ин хибрид, с обичайния 1,5-литров двигател. В този случай се комбинират 147 к.с. от ДВГ с 204 к.с. от предния електромотор, като имаме системни параметри 274 к.с. и 365 Нм. Батерията е с капацитет 18,3 kWh, която гарантира до 90 км пробег само на ток.

Всички тези качества казват, че поредната доза рестрикции от Европейския съюз няма да успеят да спрат устрема на Omoda и Jaecoo.