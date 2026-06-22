Свят

Седем земетресения удариха в Черно море край Крим

Два от трусовете са били усетени от жителите на Севастопол

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 10:52
Седем земетресения удариха в Черно море край Крим
Източник: iStock photos/Getty images

С едем земетресения бяха регистрирани в акваторията на Черно море край Крим. Два от трусовете са били усетени от жителите на Севастопол. Според назначения от Москва губернатор на града, Михаил Развожаев, няма пострадали хора или нанесени щети по инфраструктурата.

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Първото земетресение е отчетено в 6:14 ч. московско време с магнитуд 3,7. Епицентърът му е бил на около 26 километра от Севастопол.

Втори, по-силен трус, е последвал в 8:48 ч. московско време с магнитуд 4,4, локализиран на около 30 километра от крайбрежието. Сеизмичната активност е била съпроводена както от предварителни, така и от последващи разклащания.

Кримската сеизмична мрежа е регистрирала общо седем земни труса в рамките на няколко часа. Спасителните служби в Севастопол потвърждават, че няма данни за пострадали обекти в града.

Властите предупреждават за вероятността от последващи вторични трусове. Специалистите обаче подчертават, че подобна сеизмична активност е нормално явление за региона. Жителите са призовани да запазят спокойствие и да следят указанията на компетентните служби.

„Според специалистите тази сеизмична активност е нормално явление за региона“, подчертава Развожаев. Местните власти съобщават, че няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети по сгради и инфраструктура в Севастопол.

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
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