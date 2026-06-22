„Мистър Бийн на крек“ – скандални обиди от Белия дом към Зеленски взривиха САЩ

П редстояща книга, хроника на първата година от втората администрация на Доналд Тръмп, твърди, че неговият финансов министър Скот Бесент е направил поредица от унизителни коментари по адрес на Володимир Зеленски преди посещението на украинския президент в Белия дом в началото на миналата година.

Книгата „Смяна на режима“ (Regime Change) е в съавторство с репортерите на „Ню Йорк Таймс“ Маги Хаберман и Джонатан Суан и се основава на „стотици интервюта и безпрецедентни репортажи от дълбините на най-строго пазените стаи на администрацията“, според уебсайта на издателството Simon & Schuster. Тя трябва да бъде публикувана във вторник, 23 юни.

Според откъси, публикувани от „Гардиън“ в събота, Бесент е нарекъл Зеленски „малко к***ле“ и „дете със специални потребности за европейците“, както и „Мистър Бийн на крек“.

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Newsweek се свърза с Министерството на финансите на САЩ и с министерството на външните работи на Украйна по имейл за коментар.

Какво се твърди, че е казал Бесент?

Твърди се, че финансовият министър е направил тези коментари „пред сътрудници“, докато той и други членове на администрацията са изразявали безпокойство от предстоящата среща на Зеленски с Тръмп в Овалния кабинет. Тя в крайна сметка се проведе на 28 февруари и доведе до напрегнати моменти между двамата лидери.

Зеленски пътува до Вашингтон, където се очакваше да подпише споразумение за полезни изкопаеми, преди да даде съвместна пресконференция с Тръмп, замислена като демонстрация на солидарност.

Срещата в Овалния кабинет обаче бързо прерасна в размяна на викове между двамата президенти, както и с вицепрезидента Джей Ди Ванс, който упрекна Зеленски за това, което сметна за недостатъчна благодарност за американската подкрепа за Украйна, както и за това, че не носи костюм.

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Размяната на реплики – широко разглеждана като безпрецедентна публична конфронтация между държавни глави – приключи внезапно и планираната пресконференция беше отменена. Споразумението за полезните изкопаеми, което беше централна цел на посещението, също беше отменено, въпреки че в крайна сметка двете страни подписаха сделка през април, която създаде съвместен инвестиционен фонд, обвързан с бъдещи приходи от разработването на ресурсите на Украйна.

Но според откъси от „Смяна на режима“, Бесент е призовал Тръмп да не кани Зеленски в Белия дом, докато той не се съгласи с условията на САЩ относно залежите от полезни изкопаеми на Украйна.

„Справял съм се с това малко к***ле. Той е хитър. Той е нещо като дете със специални потребности за европейците. И се държи като Мистър Бийн на крек“, се твърди, че е казал Бесент по адрес на украинския президент.

Историята между Бесент и Зеленски

Бесент посети Киев дни преди срещата в Белия дом, за да обсъди условията на потенциалната сделка за полезни изкопаеми. Авторите твърдят, че по време на това посещение двамата „дълго са се хокали един друг“, преди Бесент да попита Зеленски: „Какво, по дяволите, искаш да направиш?“.

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„Файненшъл Таймс“ по-рано съобщи подробности за тази среща, а по това време Тръмп каза пред репортери, че с Бесент са се „отнесли доста грубо“ по време на посещението му в Киев.

Самият Бесент описа разговора като „много разгорещен“, като същевременно критикува поведението на Зеленски по време на срещата в Белия дом на 28 февруари. В интервю за Bloomberg Television Бесент нарече поведението му „един от най-големите дипломатически автоголове в историята“.

„Бях шокиран, шокиран, че президентът Зеленски ще влезе в Овалния кабинет, ще се държи по този начин, ще говори така на президента, ще говори така на вицепрезидента, но по-важното – ще прояви такова неуважение към американския народ“, продължи той.