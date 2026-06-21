Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Б ританският министър-председател Киър Стармър ще се оттегли от поста си, написа днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, предадоха световните агенции.

„Киър Стармър ще подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство“, каза Тръмп и допълни, че Стармър се е провалил сериозно по два много важни въпроса - имиграцията и енергетиката. По отношение на енергетиката Тръмп коментира в поста си лаконично, че провалът на Стармър се изразява в това, че не е отворил Северно море за повече добив на петрол.

„Пожелавам му всичко добро!“, заключи Тръмп.

Тръмп в миналото е казвал, че британските власти трябва да развиват добива на нефт в Северно море.