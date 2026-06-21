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Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка

Президентът на САЩ обяви в „Трут соушъл“, че британският премиер се е провалил сериозно в имиграцията и енергетиката

21 юни 2026, 17:59
Тръмп взриви мрежата: Киър Стармър ще подаде оставка
Източник: БТА

Б ританският министър-председател Киър Стармър ще се оттегли от поста си, написа днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл, предадоха световните агенции.

„Киър Стармър ще подаде оставка като министър-председател на Обединеното кралство“, каза Тръмп и допълни, че Стармър се е провалил сериозно по два много важни въпроса  - имиграцията и енергетиката. По отношение на енергетиката Тръмп коментира в поста си лаконично, че провалът на Стармър  се изразява в това, че не е отворил Северно море за повече добив на петрол.

„Пожелавам му всичко добро!“, заключи Тръмп.

Тръмп в миналото е казвал, че британските власти трябва да развиват добива на нефт в Северно море.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
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