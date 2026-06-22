Свят

Запали се сграда на руското ФСБ на границата с Крим

Сателити уловиха мощни пожари и детонации на боеприпаси, а руските власти спешно блокираха Кримския мост и спряха транспорта

22 юни 2026, 11:13
Запали се сграда на руското ФСБ на границата с Крим
Източник: БТА

В "Армянск“ (Каланчак), Крим в понеделник, 22 юни, вследствие на нощна атака с дронове се е запалила сграда на граничната служба на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, пише мониторинговият канал Кримський вітер позовавайки се на данни от сателити.

На мястото, където се намира сградата, се регистрират силни топлинни сигнали. След удара в района се е чула детонация, вероятно на боеприпаси, се посочва в публикацията.

След атака с дрон е взривен склад за боеприпаси в Крим, налага се евакуация

Освен това наблюдателите съобщават за пожар на административната граница на Крим, в района на контролно-пропускателния пункт "Армянск“ (Каланчак). На 850 метра югозападно са разположени позиции на руските военни — взводен опорен пункт се допълва в публикацията.

Местните групи в социалните мрежи съобщават, че днес руските сили са блокирали движението по Кримския мост и са преустановили работата на морския пътнически транспорт в Крим.

Жертва и повредени сгради след украински удар с дрон в Крим

По-рано руските власти в Крим също отмениха всички масови мероприятия на полуострова от 22 юни.

Среднощни експлозии в Крим, движението по Керченския мост е блокирано

През нощта в Крим се чуха мощни експлозии. Наблюдатели съобщават за атака срещу ТЕЦ "Таврийска“, в резултат на която в някои райони на Крим е прекъснато електроснабдяването.

Източник: Фокус    
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