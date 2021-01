КюАнон – могъщият култ към Доналд Тръмп

П оддръжниците на движението КюАнон бяха сред тълпата, която нахлу в сградата на Капитолия в сряда. Няколко известни активисти бяха забелязани вътре, а други развяваха плакати отвън.

Причината за ескалацията на насилие в Капитолия беше отказът на Тръмп да признае резултатите от изборите в САЩ, проведени на 3 ноември. Без никакви доказателства той обвинява опонента си Джо Байдън, че е спечелил вота с измама. И има много хора, които вярват в тези твърдения, пише Би Би Си.

Самият Доналд Тръмп определя активистите на КюАнон като „хора, които обичат страната си”.

Какво обаче е КюАнон? В основата си това е широкообхватна, напълно необоснована теория, според която президентът Тръмп води тайна война срещу елитни педофили, почитащи сатаната в правителството, бизнеса и медиите.

Вярващите смятат, че тази битка ще доведе до ден на равносметка, когато водещи фигури като бившият кандидат за президент Хилари Клинтън ще бъдат арестувани и екзекутирани.

От тази основна теория обаче има толкова много отклонения, че общият списък на претенциите на КюАнон е огромен и често противоречив.

Привържениците на своеобразния култ използват новинарски събития, исторически факти и нумерология, за да доказват правотата си.

Всичко започва през октомври 2017 г., когато анонимен потребител поства поредица от публикации в чата „Форчен”. Потребителят се представя като „Кю” и заявява, че има ниво на достъп за сигурност в САЩ, известно като „Кю разрешение”. Често неговите публикации са загадъчни и неясни, пълни с лозунги и подкрепящи Тръмп.

Социални мрежи като Туитър бързо блокират тези теории на конспирацията. Но това не спира разпространението на култа към Тръмп и хиляди се присъединяват към него. Броят на последователите на КюАнон вече може да наброява милиони.

Поддръжниците на култа се обединяват в групи и координират протести и атаки срещу предполагаеми врагове - политици, знаменитостите и журналисти, които според тях прикриват митичните педофили.

Тази активност не се изчерпва само със заплахи в интернет. Вече няколко вярващи са арестувани след отправяне на заплахи или предприемане действия в реалния живот. В един забележителен случай през 2018 г. тежко въоръжен мъж блокира мост над язовира „Хувър”. По-късно Матю Райт се призна за виновен по обвинение в тероризъм.

Изследване на Центъра за социологически проучвания „Пю” през септември 2020 г. установи, че почти половината от американците са чували за КюАнон или двойно повече от шест месеца по-рано. А една пета от информираните за клута имат положителна представа за него.

Влиянието на движението постоянно нараства. Една откровена привърженичка на КюАнон, Марджори Тейлър Грийн от Джорджия, дори беше избрана в Конгреса на САЩ през ноември.

