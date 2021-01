Четири жертви след щурма на Капитолия

Ч етирима души са загубили живота си по време на насилствената окупация на сградата на Конгреса (американския парламент) във Вашингтон от привърженици на президента Доналд Тръмп в сряда, съобщи началникът на полицията в американската столица Робърт Конти, предаде Асошиейтед прес.

Безредици в Капитолия, нахлуха привърженици на Тръмп

Death toll from mob’s storming of US Capitol rises to 4, DC police say https://t.co/jPxzN6FjIy — Buddy Boyd (@BloodyBuddyBoyd) January 7, 2021

Той уточни, че става дума за жена, която е била застреляна от полицията на Капитолия, както и още трима, които са починали "при спешни медицински случаи".

Българка в САЩ: Недоволството ще ескалира

Жената е била простреляна, когато тълпата се опитала да нахлуе през барикадирана врата на Капитолия, отбранявана от въоръжена полиция от другата страна. Тя е била откарана в болница с огнестрелна рана и по-късно е починала.

Вашингтонската полиция съобщи, че са били открити две самоделни бомби, едната пред Демократическия национален комитет, а другата пред Републиканския национален комитет. На територията на Капитолия са намерени още едно дългоцевно оръжие и коктейл "Молотов".

BREAKING: Trump supporters storm into US Capitol building.



• Constitutionally mandated process for counting Electoral College votes suspended

• House chamber doors barricaded

• VP Pence ushered to secure locationhttps://t.co/hEdfQAz2W7



Live stream: https://t.co/sSH8cLIxUQ — NBC News (@NBCNews) January 6, 2021

В сряда гневни привърженици на президента Доналд Тръмп щурмуваха сградата на Конгреса на САЩ в Капитолия по време на ключова сесия, като крещяха и развяваха американски знамена, принуждавайки полицията да затвори сградата. Това стана докато двете камари на американския Конгрес обсъждаха резултатите от вота в Електоралната колегия, състоял се на 14 декември, който присъди победа на президентските избори на Джо Байдън. След няколкочасови размирици ситуацията бе поставена под контрол, а прекъснатата сесия подновена.

Членове на американското правителство обмислят възможността за отстраняване на Доналд Тръмп от власт след щурма на негови привърженици, съобщи Франс прес, като се позова на няколко американски медии. Правителствените представители са дискутирали възможност за използване на 25-ата поправка на американската конституция, която разрешава на вицепрезидента и на мнозинство от членовете на кабинета да обявят президента за негоден да изпълнява задълженията и функциите си, твърдят Си Ен Ен, Си Би Ес и Ей Би Си, позоваващи се на анонимни източници. Никакво официално предложение досега не е било представено на вицепрезидента Майк Пенс.

Редица народни избранници и коментатори от големи американски всекидневници призоваха открито за прибягване до тази опция, въпреки че остават само две седмици до изтичане на мандата на Тръмп.

Всички демократи от юридическата комисия на Камарата на представителите на Конгреса адресираха до Пенс имейл, в който го призовават да се позове на 25-ата поправка в интерес на демокрацията. За тях Тръмп е "душевно болен и неспособен да управлява и да приеме резултатите от изборите през 2020 г.".

Други представители на Конгреса като членката на Камарата на представителите Илхан Омар обявиха, че обмислят да представят нови обвинения срещу Тръмп в Конгреса с оглед неговия импийчмънт, въпреки че става дума за дълга процедура, която едва ли би приключила преди церемонията по полагане на клетва от Байдън, насрочена за 20 януари.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

След съобщенията за нахлуване в Конгреса Тръмп призова привържениците си да протестират мирно. По-късно той апелира към протестиращите да си отидат вкъщи.

"Моля, подкрепете нашата полиция и правоприлагащите органи. Те наистина са на наша страна. Останете спокойни!", написа той в Twitter.

Capitol Police have put the US Capitol Building on lockdown amid clashes between police and Trump supporters



Footage shows demonstrators swarming the Capitol Buildinghttps://t.co/Icnf1VfGsS pic.twitter.com/dnlVuRCDRD — BBC News (World) (@BBCWorld) January 6, 2021

Facebook блокира профила на Тръмп за 24 часа малко след като изтри негово видеообръщение, в което призовава привържениците си, щурмуващи Капитолия, да се разотидат и повтори необоснованите си твърдения за измама на президентските избори през ноември, съобщи ДПА.

Социалните мрежи блокираха Тръмп заради безредиците

"Ние установихме две нарушения на политиката по отношение на страницата на президента Тръмп, които ще доведат до блокиране за 24 часа, което означава, че той ще изгуби възможността да публикува на платформата в този период", се казва в съобщение на социалната мрежа.

Преди това и Twitter блокира профила на Тръмп за 12 часа и го заплаши с трайно изтриване, след като отстрани три от публикациите му поради "риск от насилие".

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази огорчение във връзка с щурма над сградата на Конгреса на САЩ и от насилието във Вашингтон.

"Генералният секретар е огорчен от случилите се в сряда събития в столицата на САЩ Вашингтон. При тези обстоятелства е важно политическите лидери да убедят своите привърженици в необходимостта да се въздържат от насилие, да уважават политическите процеси и върховенството на правото", каза говорител на Гутериш, цитиран от ТААС.

В коментар на събитията германският външен министър Хайко Маас призова американският президент Доналд Тръмп и неговите привърженици да признаят резултатите от изборите в САЩ.

"Тръмп и неговите привърженици трябва накрая да признаят избора на американските избиратели и да спрат да тъпчат демокрацията с крака", написа Маас в Twitter.

Във видео, публикувано в социалната мрежа, френският президент Еманюел Макрон осъди сцените на насилие във Вашингтон, предаде Ройтерс.

"Това, което стана днес във Вашингтон, определено не е американско. Ние вярваме в силата на нашите демокрации. Ние вярваме в силата на американската демокрация", заяви Макрон.

А междувременно Американският Сенат отхвърли с голямо мнозинство възраженията срещу изборната победа на избрания за президент Джо Байдън в Аризона, с което гарантира, че гласовете за него от щата в колегията на електорите ще се запазят, съобщи Асошиейтед прес.

Възраженията срещу гласовете от Аризона, внесени от конгресмена Пол Госар и сенатора Тед Круз, бяха отхвърлени в сряда с 93 гласа срещу тях срещу само 6 гласа в тяхна подкрепа. Всички гласове за възраженията дойдоха от републикански сенатори, но след щурма на Капитолия много републиканци промениха мнението си.