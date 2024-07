99,95% осъдени: Китайският национализъм на идеите

П реди четвърт век Пекин става свидетел на рядко събитие: наказателен съд признава обвиняем за невинен. Тогава над 90% от китайските наказателни процеси завършваха с присъди. Този път обвиняемият — предполагаем въоръжен крадец — излезе на свобода. Липсата на твърди доказателства и отказът му да отговаря на полицейски въпроси се оказват решаващи. Така беше и с пледоарията на неговия защитник, че е по-добре да оправдаеш виновен човек, отколкото да рискуваш „ужаса“ да арестуваш невинен, пише The Economist.

Уви, това изслушване през октомври 1998 г. не създаде прецедент. Симулативният процес беше инсцениран от британското правителство, което изпрати съдия с перука и адвокати и построи реплика на Кралския съд в хотел в Пекин. Домакин беше Чери Бут, адвокат, чийто съпруг Тони Блеър беше на премиерско посещение в Китай. Китайски юристи бяха съдебни заседатели, посочва изданието.

В онези бурни дни еднопартийната държава, макар и едва ли либерална, приветства дебата. За да изградят китайска версия на капитализма и да привлекат чуждестранни инвеститори, лидерите на комунистическата партия от 80-те и 90-те години обещаха да създадат икономика, „управлявана от закона“. Китайски учени преведоха западни учебници по всичко - от конституционното право до корпоративните фалити, регулирането на монополите и паричната политика. Университетите и държавните изследователски институти бяха пълни с гостуващи западни учени и експерти. Млади китайски студенти и служители заминаваха да учат в Америка и Великобритания, пише The Economist.

Опасната стратегия на Китай

Си Дзинпин, върховният лидер на Китай, призова учените да създадат „независима китайска система от знания“, съчетаваща традиционните ценности на Китай с марксистките учения и съвременната партийна догма.

Учените призовават за избягване на предполагаемия капан на ангажиране със западняци, които си позволяват да съдят Китай въз основа на чужди норми. Отсега нататък се заявява, че Китай трябва да се защитава с собствени теории и мерки за успех. Учени по икономика, история, право и политически науки – много от които обучени на Запад – се справят с предизвикателството.

На пръв поглед аргументите за това как да се изучава и разбира икономиката на Китай звучат технически. Яо Янг, икономист по развитие в Пекинския университет, твърди, че „повечето икономически изследвания в Китай са безполезни“, тъй като академиците избират теми, които се харесват на чуждестранните икономически списания, но не отговарят на условията в Китай. Независимо дали темата е дълг на местното правителство, индустриална политика, иновации или демография, професор Яо, който е защитил докторската си степен в Университета на Уисконсин-Медисън, казва, че изследователите, които прилагат „стандартни“ (т.е. западни) макроикономически модели към Китай, „не разбирам функционирането на Китай”. Много чужденци твърдят, че застаряването и свиването на работната сила в Китай ще обрече икономиката на страната. Всъщност, казва той, китайски експерти смятат, че това ще бъде компенсирано от автоматизацията и изкуствения интелект.

