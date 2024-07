Отношенията между Китай и Япония са в "критична фаза"

В заимоотношенията между Китай и Япония ще останат в "критична фаза на регрес", ако в тях няма напредък, заяви днес китайският външен министър Ван И в разговор с японската си колежка Йоко Камикава, предаде Ройтерс.

Двамата разговаряха по време на срещата на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Лаос - Виентян. Ван заяви още, че се надява Япония да "възприема Китай обективно и правилно и да прилага добронамерена и рационална политика" спрямо Пекин, каза в изявление китайското Министерство на външните работи.

