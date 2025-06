Агротероризъм? Китайски учени внесоха смъртоносен патоген в САЩ

Д вама китайски граждани – Юнцин Джиан и Зуньон Лю – са обвинени в незаконен внос на силно токсична гъбичка, Fusarium graminearum, в Съединените щати с цел неразрешени научни изследвания. Американското министерство на правосъдието разкри, че двамата, свързани с лаборатория на Мичиганския университет, са се разбрали да внесат в страната биологичен патоген, класифициран като потенциална заплаха за агротероризъм, без необходимите федерални разрешителни, предава The Times of India .

Гъбичката, която причинява щети върху важни култури като пшеница и царевица, представлява сериозен риск и за здравето на хора и животни. Според властите действията на двамата заподозрени са можели да доведат до масови последици за земеделието и икономиката.

FBI Arrests Two for Smuggling Crop-Killing Pathogen



2 Chinese nationals tried smuggling a deadly fungus into the US that can destroy crops and poison food



Prosecutors say Zunyong Liu flew it into Detroit for his girlfriend Yunqing Jian, who works at a University of Michigan lab pic.twitter.com/DFH9zFFRjv — Sumit (@SumitHansd) June 4, 2025

Кои са Юнцин Джиан и Зуньон Лю?

Юнцин Джиан, на 33 години, е научен сътрудник в Мичиганския университет, със специализация в областта на молекулярната, клетъчната и развойната биология. По данни на ФБР, тя е получавала финансиране от китайското правителство за работата си върху опасната гъбичка.

Зуньон Лю, на 34 години, партньор на Джиан, е работил в университет в Китай и се е занимавал с подобни изследвания. Според информация на ФБР, Лю е бил задържан на международното летище в Детройт през юли 2024 г. с подозрителен червен растителен материал в раницата си.

CCP Hates 🇺🇸@realDonaldTrump @JDVance @SecRubio @SecScottBessent @SecKennedy @DNIGabbard



"Two Chinese nationals have been charged with allegedly smuggling into the U.S. a fungus called 'Fusarium graminearum, which scientific literature classifies as a potential agroterrorism… pic.twitter.com/2wc889rsQw — Ravi Karkara (@ravikarkara) June 4, 2025

Какво представлява токсичната гъбичка Fusarium graminearum и защо е опасна?

Гъбичката причинява заболяването „главня“, което атакува култури като пшеница, ечемик, царевица и ориз. Американските власти я класифицират като потенциален агент за агротероризъм заради разрушителното ѝ въздействие върху световните хранителни запаси. При попадане във веригата на хранене, тя може да причини:

повръщане,

увреждане на черния дроб

репродуктивни проблеми както при хора, така и при животни.

Потенциалните икономически загуби от разпространението ѝ се изчисляват на милиарди долари годишно.

🚔⚖️🔥📢🦠Feds charge Chinese nationals with smuggling agroterrorism pathogen into U.S.. Yunqing Jian, 33, and Zunyong Liu, 34, allegedly sneaked Fusarium graminearum—a fungus causing billions in crop losses—through Detroit Metro Airport. FBI says it can trigger vomiting, liver… pic.twitter.com/oGgfS0llkN — GoodMorningRooster (@RoosterGM) June 3, 2025

Причините за контрабандата на токсичната гъбичка

Властите смятат, че гъбичката е била пренесена нелегално в САЩ, за да бъде обект на неразрешени изследвания. Според обвинението Джиан е възнамерявала да я проучва в лабораторията на Мичиганския университет, въпреки че съоръжението няма необходимите федерални разрешителни. В телефона му е открито подписано заявление за лоялност към Китайската комунистическа партия, което е засилило съмненията на разследващите.

CCP's unrestricted war!



"Two Chinese nationals have been charged with allegedly smuggling into the U.S. a fungus called 'Fusarium graminearum, which scientific literature classifies as a potential agroterrorism weapon,' the Justice Department said Tuesday." pic.twitter.com/zkC6IhwY0g — Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) June 4, 2025

Правни последствия и актуален статут

Джиан и Лю са обвинени в

сговор,

контрабанда,

даване на неверни показания

визова измама.

Джиан е арестувана и се е явила пред съда на 3 юни, като към момента е в ареста в очакване на изслушване за гаранция. Лю е бил върнат обратно в Китай. Поради липсата на договор за екстрадиция между САЩ и Китай, арестът му изглежда малко вероятен, освен ако не се върне доброволно.

Yunqing Jian — the Chinese national and University of Michigan student — was getting funded by a Chinese government-linked scientific foundation and had pledged her loyalty to the Chinese Communist Party. pic.twitter.com/Ou8y2zxuE9 — Jerry Dunleavy IV 🇺🇸 (@JerryDunleavy) June 3, 2025

Реакция на Китай

Говорителят на китайското посолство Лю Пенгю заяви, че не е запознат със случая, но подчерта, че китайските граждани в чужбина са длъжни да спазват местните закони, докато китайското правителство ще защитава законните им права.

Случаят с Юнцин Джиан и Зуньон Лю повдига все по-сериозни въпроси относно биосигурността, международната етика в научните изследвания и потенциалната злоупотреба с научни знания. Предполагаемата им контрабанда на опасен аграрен патоген в САЩ подчертава рисковете от неоторизирани експерименти с вредни организми.

Докато разследването продължава, инцидентът поставя на дневен ред въпроси относно контрола върху лабораториите и международното сътрудничество в чувствителни научни области. Това е и предупреждение колко тънка е границата между научния прогрес и заплахите за националната сигурност.

