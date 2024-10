„Инцидент с масово поразяване“: 11 души са в болница, след като яли токсични гъби

Г рупа деца и възрастни са били откарани в болница в САЩ, след като са погълнали „токсични гъби“, което е описано като „инцидент с масово поразяване“.

Службите за спешна помощ в градчето Пийч Ботъм, Пенсилвания, са били предупредени, след като 11 души са се разболели след поглъщането на гъбите в петък, съобщи Sky News.

Те са яли „токсични гъби и са се разболели“, съобщават от доброволческата противопожарна служба в Делта-Кардиф.

Eleven people, including children, were hospitalized Friday night after eating wild mushrooms in Peach Bottom Township, according to Delta-Cardiff Volunteer Fire Company.https://t.co/iBxY1oSbJS