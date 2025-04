Започва делото за жената, сервирала смъртоносния обяд с гъби

Д елото срещу жена, обвинена в убийството на трима възрастни, след като им е сервирала обяд с предполагаемо отровни гъби, започна в Австралия във вторник. Междувременно прокуратурата свали обвиненията за опит за убийство на бившия ѝ съпруг – Саймън Патерсън, предаде CNN.

Ерин Патерсън е обвиняема по делото за убийства, извършени през 2023 г., когато са починали свекърва ѝ Гейл Патерсън, тъстът ѝ Доналд Патерсън и сестрата на Гейл – Хедър Уилкинсън. Тя беше обвинена също и в опит за убийство на Иън Уилкинсън, съпругът на Хедър, в случай, който привлече вниманието на цяла Австралия.

И четиримата пострадали са се разболели след обяд, организиран от Патерсън в дома ѝ в Леонгата – град с около 6000 жители на около 135 километра от Мелбърн.

На 29 юли 2023 г. Ерин Патерсън кани родителите на бившия си съпруг Дон и Гейл Патерсън, и двамата на 70 години, на обяд в дома си в Леонгата, Австралия. На масата са били и сестрата на Гейл, Хедър Уилкинсън, 66-годишна, и съпругът на Хедър, Иън Уилкинсън, 68-годишен, съобщава NBC News, която се позовава на властите. Дон, Гейл и Хедър са хоспитализирани и умират в рамките на няколко дни, докато Иън се възстановява седмици по-късно.

Прокуратурата твърди, че на обяда са били сервирани гъби като част от ястие говеждо „Уелингтън“.

Какво се случва с жената, сервирала смъртоносния обяд с гъби

Кои са отровните гъби?

По-рано полицията съобщи, че смята, че жертвите са яли Amanita phalloides - известна още като смъртоносна шапка - която е сред най-отровните гъби за хората, според CBS News.

На пресконференция през 2023 г. властите отбелязват, че две деца също са били на обяда, но не са се разболели, съобщава 9 News Australia. Те смятат, че децата са получили различна храна от тази на възрастните.

Trial judge Justice Christopher Beale has revealed charges against Erin Patterson have been dropped while giving instructions to the jury. During his instruction, Justice Beale told the jury three charges of attempted murder initially laid against Erin Patterson in relation to… pic.twitter.com/EHnLZU4kNm