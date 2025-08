Китай в битка срещу "чайлдфри"

Ц ентралното правителство на Китай предизвика вълнение тази седмица с обявяването на план да предлага парична субсидия от до 1500 долара на дете за родителите, пише Newsweek .

Мярката, първата по рода си, която ще се прилага в цялата страна, идва на фона на поредица от правителствени инициативи, насочени към спиране на спада в раждаемостта.

Но анализаторите остават скептични, че това ще е достатъчно, за да насърчи повече раждания. Едно от изследванията дори предупреждава, че населението, което официално възлиза на 1,41 милиарда души, може да спадне до нива, невиждани от времето на Втората световна война, до края на века, пише Newsweek .

