Очаква се населението на света да намалее драстично, вижте кога

С поред нов доклад на Организацията на обединените нации (ООН) броят на световното население ще достигне своя пик и ще започне да намалява по-рано, отколкото предполагаха предишните оценки.

Новият доклад "Перспективи за световното население през 2024 г." се задълбочава в прогнозите за населението на 237 държави или области и предлага някои ревизии на предишните им оценки.

Една от най-фрапиращите ревизии е, че пикът на световното население се очаква да настъпи по-рано, отколкото се смяташе досега. Освен това населението през 2100 г. може да бъде със 700 млн. души (6%) по-малко от прогнозираната преди десетилетие цифра.

За по-ранния пик на населението има множество сложни фактори, но основният е прост: в много части на света се раждат по-малко деца.

