Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

К итай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", предаде днес китайската новинарска агенция Синхуа.

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Синхуа окачестви разговора като откровен, задълбочен и конструктивен.

Търговските отношения между САЩ и Китай преживяха бурен период през последните години, белязан от значително напрежение и взаимно налагане на мита, което често е определяно като „търговска война“. Тази ескалация започна по време на президентството на Доналд Тръмп, който наложи редица мита върху китайски стоки, влизащи в САЩ. В отговор Китай предприе реципрочни мерки, налагайки допълнителни мита върху американски продукти.

Въпреки напрежението, през годините се проведоха множество опити за диалог и деескалация. През май 2025 г. се състояха търговски преговори в Женева между представители на САЩ и Китай, които бяха описани като важна стъпка към разрешаване на спора. Двете страни обсъдиха намаляване на вносните мита и възможности за стабилизиране на търговските връзки.

Преговорите между САЩ и Китай продължиха и на други форуми, включително срещи на Г‑20, с цел избягване на нова ескалация на мита и намиране на път към по-стабилни търговски отношения между двете най-големи икономики в света.