Свят

Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис

18 октомври 2025, 07:54
Тръмп поиска от Върховния съд да разреши разполагането на гвардията в Чикаго
Източник: БТА

П равителството на американския президент Доналд Тръмп поиска в петък от Върховния съд на САЩ разрешение за разполагането на националната гвардия в Чикаго, предаде Франс прес.

Тръмп обяви в началото на този месец, че ще изпрати стотици войници от националната гвардия в третия най-голям град в САЩ, за да се борят с престъпността и да пазят служителите на федералната полиция.

Федерален съд обаче замрази разполагането на войниците, като заяви, че няма достатъчно доказателство, че в щата Илинойс, в който се намира Чикаго, има въоръжено въстание. Апелативна инстанция потвърди в четвъртък това решение.

По тази причина правителството отнесе делото до Върховния съд.

Съдия блокира разполагането на Националната гвардия в Илинойс

Тръмп от седмици иска да разположи националната гвардия в Чикаго, както направи с Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис.

Националната гвардия е съставена от армейски резервисти, които са използвани за справяне с природни бедствия и които могат да бъдат изпращани на сражения в чужбина.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Национална гвардия Доналд Тръмп Чикаго Върховен съд на САЩ Разполагане Федерални съдилища Престъпност Илинойс САЩ Съдебен спор
Последвайте ни

По темата

Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник

Облачно и дъждовно през уикенда, очаква ни мразовит понеделник

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Катастрофата на Картър: Математическото уравнение, което предсказва края на човечеството

Проф. Мария Орбецова:

Проф. Мария Орбецова: "Горещите вълни" могат да бъдат маркер за повишен сърдечно-съдов риск

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Изгубен филм за Холокоста се появи след след повече от 40 години в банков сейф

Край на тайните заплати: Какво очаква работодателите в България от 2026 г.

Край на тайните заплати: Какво очаква работодателите в България от 2026 г.

pariteni.bg
“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

carmarket.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 12 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 11 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 10 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Как оцени Стармър разговора на Зеленски с европейските лидери?</p>

Стармър оцени разговора на Зеленски с европейските лидери като продуктивен

Свят Преди 26 минути

В социалната мрежа "Екс" Стармър призова за "справедлив и траен мир" в Украйна

Катастрофа на АМ "Тракия", dвижението към София е ограничено

Катастрофа на АМ "Тракия", dвижението към София е ограничено

България Преди 30 минути

Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Пакистан нанесе удари по позиции на терористична организация в Афганистан

Свят Преди 1 час

"Афганистан ще отвърне", изтъкна талибански представител

<p>&quot;Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ&quot;</p>

Тръмп: Венецуелският президент Мадуро не иска да си има проблеми със САЩ

Свят Преди 1 час

Американският лидер казва, че президентът Мадуро е свързан с наркотрафика

<p>Реорганизация на движението на трамваите от линия 22</p>

Заради ремонт: Реорганизация на движението на трамваите от линия 22

България Преди 1 час

Трамваите от линия № 22 ще се движат от ж.к. „Красна поляна” до трамвайно обръщателно колело „Гео Милев“

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Кой е най-добрият инфлуенсър сред съкварирантите в Big Brother?

Любопитно Преди 2 часа

Всеки един от тях създаде видео за социалните мрежи от Къщата

Гърди, нос и още: 6 звезди, които са си направили пластична операция и се гордеят с резултата

Гърди, нос и още: 6 звезди, които са си направили пластична операция и се гордеят с резултата

Любопитно Преди 2 часа

В света на звездите външният вид често не е просто визитна картичка, а истински инструмент за кариера

Ал Капоне

18 октомври: Прецедентът Ал Капоне - как данъците повалиха Обществен враг №1

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Денят на българската светица Злата Мъгленска – традиции, легенди и имен ден

Денят на българската светица Злата Мъгленска – традиции, легенди и имен ден

България Преди 2 часа

Тя не скланя дори пред молбите на близките си да се отрече от християнската вяра

Йоана и Александра от Завоевателите бяха елиминирани от „Игри на волята“

Йоана и Александра от Завоевателите бяха елиминирани от „Игри на волята“

Любопитно Преди 10 часа

Двете дадоха своите първи интервюта в подкаста “След Игрите”

Принц Андрю се отказа от титлата си

Принц Андрю се отказа от титлата си

Свят Преди 11 часа

Той отново отрече всички обвинения, свързани с Епстийн

Ескалация, Пакистан удари Афганистан

Ескалация, Пакистан удари Афганистан

Свят Преди 11 часа

Кабул ще „отвърне на удара“.

Съветник на Путин предлага тунел между Русия и САЩ

Съветник на Путин предлага тунел между Русия и САЩ

Свят Преди 12 часа

Кирил Дмитриев - комисар по инвестициите и съветник по външната политика предложи железопътен тунел "Путин–Тръмп“

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

България Преди 13 часа

Какво кара световния шампион по щанги да мисли за чужбина

Катастрофа между тротинетка и кола в Русе, ранени деца

Катастрофа между тротинетка и кола в Русе, ранени деца

България Преди 13 часа

Двете пострадали деца, които са на 16-годишна възраст, са се возили на тротинетката

Какво мислят хората в Москва за срещата на Тръмп и Путин

Какво мислят хората в Москва за срещата на Тръмп и Путин

Свят Преди 13 часа

Людмила Смирнова: Русия не може да бъде сплашена с "Томахоук"

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Открий перфектната прическа за лицето ти с този бърз трик

Edna.bg

Днес своя имен ден празнуват няколко красиви имена...

Edna.bg

Лудогорец ще търси задължителна победа срещу Спартак Варна

Gong.bg

Висшата лига предлага седем вълнуващи сблъсъка

Gong.bg

„Темата на NOVA” в аванс: Защо обезщетенията по знакови престъпления у нас не се изплащат?

Nova.bg

„Еврото-въпроси и отговори”: Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети

Nova.bg