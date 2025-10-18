Свят

Полиция залови 11 мигранти в микробус край Бургас

По случая е образувано досъдебно производство

18 октомври 2025, 11:21
Източник: БТА

З адържани са 11 бежанци в микробус край Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 16 октомври, когато около 22:00 ч. на КПП "Дигата" служители спират за проверка лек автомобил, управляван от 32-годишен молдовски гражданин. При проверката се оказва, че водачът е употребил наркотици и е задържан за срок до 24 часа.

Докато се извършвала проверката, полицията забелязала на около 100 метра спрял товарен микробус, в който са открити 11 чужденци, които се оказали мароканци на възраст от 25 до 37 години. Всички те са задържани, информираха от МВР.

По-късно е установено, че вторият молдовец, пътуващ с лекия автомобил, е бил шофьор на микробуса. Той е опитал да премине проверката, като се прехвърлил в колата, оставяйки превозното средство с бежанците без надзор. По случая е образувано досъдебно производство.

В средата на август беше задържана група от 28 мигранти край село Бродилово, община Царево. От полицията посочиха, че всички са осъдени по бързата процедура за незаконно навлизане в страната. Граничните полицаи са работили по сигнал за микробус с голяма група чужденци. Заедно с екипите на полицията те са спрели превозното средство на път за Бургас. В товарното помещение са открити само мъже без документи от Афганистан и Пакистан. 

Източник: БТА, Станимир Димитров    
